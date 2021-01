GANA y PCN en contra de interpelación a Zelaya

En contra de interpelar al ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, están las fracciones de GANA y el PCN.

“El ministro les ha dicho una y mil veces porqué no aprueban esos recursos... No sé qué es lo que no entienden los señores diputados de los grupos parlamentarios de ARENA, del FMLN, del PDC que quiera hacer un show político aquí en la Asamblea Legislativa trayendo al ministro para que al final, cual mejor interpretación de un circo romano, bajen el dedo para efectos de inculpar al ministro por esta situación (impago del FODES)”, expresó el diputado de GANA, Mario Tenorio.

El pasado lunes la comisión política de la Asamblea Legislativa remitió a cada fracción parlamentaria la petición de COMURES de interpelar al ministro para que la estudien.

El tema pueden discutirlo hoy en la sesión plenaria, según confirmaron diversas fuentes legislativas a este rotativo.

“Si el señor ministro no quiere venir, en mi punto de vista personal, y qué me cuesta ir al despacho de él (y decirle) ‘señor ministro venga, recíbame, arreglemos este problema’”, opinó el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla.

Integrantes de ARENA manifestaron que sí apoyan la aprobación de la interpelación. Si la aprueban, Zelaya sería el cuarto funcionario de la administración actual en enfrentar un proceso como este.