GOES pagará FODES de diciembre hasta colocar bonos

El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró ayer que entregarán a las comunas los $22 millones del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondiente a diciembre de 2016 hasta que puedan colocar una emisión de $550 millones en bonos que aprobó la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado.“En realidad no se pagó porque el FODES de diciembre corresponde pagarlo con la emisión de bonos, igual que el subsidio (a la energía eléctrica). Entonces, eso todavía no se ha hecho. Se pagó el de enero, justamente, porque los alcaldes tienen esa necesidad. Al estar la colocación de los bonos, se cancelará lo de diciembre”, indicó el funcionario en la entrevista de Canal 10.Lorenzana agregó que no pueden pagar con otros recursos la deuda con las distribuidoras de energía porque en el decreto que aprobaron los diputados quedó establecido que el subsidio se paga “exclusivamente de ese financiamiento”.El funcionario dijo que la aprobación se hizo tarde, y al final del año solo lograron un crédito puente para financiar parcialmente otras actividades y pagar octubre y noviembre del FODES. Sin embargo, por ley, a las alcaldías les corresponde pagarles con el 8 % de los ingresos del Estado.