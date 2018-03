GOES pide deuda de $282 mill para cubrir déficit de presupuesto

Lee también

La Asamblea Legislativa recibió ayer una solitud del presidente de la República para que le apruebe al Ministerio de Hacienda emitir $282 millones en títulos valores para cubrir los rubros sin financiamiento aprobados por el FMLN, GANA, PCN y PDC en el Presupuesto General de la Nación 2017, el 18 de enero.Según la petición, la nueva deuda serviría para cubrir las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) destinado a las pensiones de los jubilados del antiguo sistema. El año pasado, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda en contra de las reformas a la ley del FOP aprobadas por los diputados y no permitió que el Gobierno siguiera usando el dinero de los fondos de pensiones para pagar la deuda con los mismos fondos de pensión.Con la deuda también se pagarían las pensiones de los militares retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Esto pese a que el Gobierno dijo que no le corresponde por ley al Estado hacer este financiamiento.En la ley del presupuesto aprobada, para ambos rubros, solo se creó una partida simbólica con una asignación de $1,000, pero realmente para el IPSFA se requerían $52 millones y para el FOP, $230 millones.La diputada del FMLN Lorena Peña y el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, también dijeron que los recursos se pretenden usar para los gastos de las elecciones municipales y legislativas que se realizarán el 4 de marzo de 2018, para lo cual el Tribunal Supremo Electoral ha pedido $39 millones. Sin embargo, en la solicitud que recibió el parlamento no se menciona. Cuando se aprobó el presupuesto únicamente dejaron establecido que se debía de buscar el dinero para esa necesidad.Ayer, tras conocer la petición del Ejecutivo, ARENA recordó que les advirtieron que el presupuesto se estaba avalando desfinanciado y que fue la razón por la que se retiraron de las mesas de diálogo. “Esto comprueba una vez más que el presupuesto que aprobaron está desfinanciado, porque si el presupuesto hubiera venido financiado no tendrían necesidad de estar pidiendo en este momento más bonos”, dijo la diputada Milena Calderón de Escalón.La legisladora le echó en cara al secretario general del FMLN, Medardo González, de tener “el tupe” de decir que no necesitaban de ARENA porque tenían los 43 votos para aprobarlo. Además, recriminó al Gobierno y al FMLN porque no cumplieron con un acuerdo firmado el 10 de noviembre de 2016 en donde se comprometieron a realizar las modificaciones al presupuesto 2017 para incluir los montos faltantes. Fue por este acuerdo que ARENA le aprobó una emisión de $550 millones en bonos para que pudiera cumplir con varios pagos.De hecho, la justificación para pedir estos $282 millones hace referencia a dicho acuerdo. Peña, incluso, instó a ARENA a retomar el diálogo, ya que para aprobar los bonos se necesitan 56 votos.“No, no estamos dispuestos a volver a sentarnos, si no hay cumplimiento del primer acuerdo firmado por el mismo presidente, no tienen palabra, no cumplen”, respondió De Escalón.El diputado de GANA dejó entrever que darán sus votos porque cree que es peor para la gente que le aprueben impuestos.El Ejecutivo también pide la facultad para gestionar un crédito puente que se pagará cuando coloquen los $282 millones.La pieza de correspondencia pasará a discusión de los diputados que integran la comisión de hacienda.