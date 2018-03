GOES: Pandillas mienten sobre intención de desarticularse y hay una hipótesis del porqué

Lee también

"Sería caer en la ingenuidad si creemos que realmente hay una intención de los grupos de pandilla de desmantelarse", dijo hoy el ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde en la entrevista televisiva Frente a Frente."Son organizaciones que tienen establecida toda una red criminal para lucrarse. No es cierto, ellos no están abandonando esta situación", recalcó, respecto al supuesto diálogo que las pandillas han propuesto entablar con el Gobierno y organizaciones no gubernamentales para parar las extorsiones y otros delitos que cometen."Tenemos conocimiento que no hay intención, de parte de las estructuras de pandilla, de establecer un diálogo con el Gobierno y menos de desarticularse. Recordemos en marzo de 2016, cuando ya era un hecho que iban a haber medidas extraordinarias (de seguridad). En ese marco salió otro ofrecimiento parecido", aseguró el ministro.En ese sentido, Landaverde dijo que hay que tomar en cuenta que "estamos en la antesala que estas medidas extraordinarias se prorroguen" por lo que es un intento de frenarlo. "Es un intento de generar en la sociedad opinión favorable a sus intereses, de hacerse ver como víctimas y no victimarios", consideró el funcionario."Es el trabajo de un grupo que busca procurar que las medidas no se aprueben, que se relajen", añadió.En 2012 se inició una tregua entre pandillas y durante ese período la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que los cabecillas de las estructuras recibieron beneficios en las cárceles que les permitió mejorar el control y organización con los pandilleros en el exterior de las cárceles para cometer delitos y extorsiones.