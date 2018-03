GOES adeuda $22 millones del FODES de diciembre 2016

Lee también

El Gobierno adeuda $22 millones a las 262 alcaldías del país, que corresponde al pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) de diciembre de 2016. El presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, confirmó que hasta ayer no se habían recibido los fondos que por ley le pertenecen a las municipalidades.Cada mes el Gobierno debía entregar $29.1 millones en concepto de FODES a las alcaldías. Para 2016 las municipalidades recibirían $350 millones correspondiente al 8 % del ingreso general de la nación.El impago del FODES por parte del Gobierno está generando otra vez problemas financieros a algunas alcaldías, dijo Rivas. “Esperemos que no sea así, porque sí hay alcaldías que comienzan a tener problemas para cubrir los gastos administrativos. Sobre todo aquellas alcaldías que sobreviven con el fondo FODES”, expresó el presidente del ISDEM.El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, se comprometió a finales de 2016 a cancelar la deuda de diciembre de ese año, a más tardar el 16 de enero de 2017. Sin embargo, hasta ayer eso no se cumplió.“Se recoge el mes de diciembre y se paga el 16 o 17 de enero”, dijo el ministro Cáceres en una entrevista televisiva el 23 de diciembre de 2016.Hasta la fecha, el Gobierno solo ha depositado lo que las comunas necesitan para el pago de los créditos bancarios que necesitan saldarse, es decir un aproximado de $7 millones.“En caso que el atraso del FODES se agudice más, por ejemplo la semana pasada visité dos alcaldías pequeñas del país, la de Nueva Granada y San Cristóbal. Los alcaldes ya comenzaban a preocuparse y los empleados también, justamente por el tema de los salarios y pago de proveedores de un tipo de servicio que brinda la alcaldía, como es el de recolección de desechos sólidos”, recalcó Rivas.De acuerdo con el presidente del ISDEM, hay percepciones de que el pago se hará hasta que el Gobierno haga la colocación total de los $550 millones en bonos que aprobó en noviembre de 2016.Incluso alcaldes aglutinados en la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) han criticado que el Gobierno ha incumplido con el acuerdo que se firmó, al no haber hecho efectivo el pago de los últimos tres meses de 2016, como se estableció en el acuerdo marco.“Estamos a la espera de la transferencia, pero por lo que dijo el secretario técnico esta semana, que hasta que no se coloquen la emisión de bonos que se pactó a finales del año pasado en la Asamblea Legislativa, no se iba a depositar del FODES. Eso es lo que percibí en las palabras del secretario técnico. Esperemos que no sea así, porque sí hay alcaldías que comienzan a tener problemas para cubrir los gastos administrativos. Sobre todo aquellas alcaldías que sobreviven con el fondo FODES”, agregó Rivas.El vicepresidente de COMURES, el alcalde de San José Villanueva por el partido PCN, Pedro Alfonso Durán, aseguró ayer que el impago del FODES de diciembre de 2016 hace que “no se pueda creer en la palabra” del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.Duran ha sido uno de los más críticos del Ejecutivo tras la irregularidades que se han presentado desde septiembre de 2016 por el impago del FODES.“Terminó enero y el FODES no se recibió, es imposible creer en la palabra del presidente de la república, ni en la de nadie del gobierno central”, expresó el alcalde Durán a través de su cuenta oficial en Twitter.El vicepresidente del ISDEM, el alcalde de Sonsonate por el partido ARENA, Roberto Aquino, ha expresado en otras ocasiones que uno de los problemas que enfrenta el presidente Salvador Sánchez Cerén es que los funcionarios de su gabinete no cumplen sus órdenes.Los alcaldes a nivel nacional y de todos los partidos políticos realizaron el año pasado una serie de protestas en las calles, en la que incluso se han sumado jefes municipales del partido FMLN. La primera se realizó el 18 de octubre en la autopista a Comalapa. En esa oportunidad, la mayoría de los alcaldes del departamento de La Paz decidieron bloquear la vía, tras el atraso que presentaba el Gobierno ya para esa fecha. Esa acción generó caos vial y problemas para quienes se dirigían hacia el aeropuerto Monseñor Romero y otros puntos del país.El 6 de noviembre los alcaldes salieron nuevamente a las calles, pero esta vez cerraron la principales arterias a nivel nacional. En calles fronterizas y la autopista a Comalapa se vieron enormes filas tras los bloqueos.El efemelenista Víctor Aldana, de la comuna de Mercedes La Ceiba, La Paz, dijo que el FODES no tiene colores políticos y que por eso se sumaba a las protestas.