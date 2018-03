GOES aún no deposita FODES perteneciente a diciembre de 2016

Lee también

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, prometió el 23 de diciembre de 2016 que depositarían a las comunas el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) el 16 de enero de este año; pero hasta ayer, según confirmó el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), Rogelio Rivas, todavía no se había recibido.En ese momento, los alcaldes agremiados en la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) denunciaban que el Gobierno mantenía un retraso en los meses de octubre, noviembre y diciembre, y que no podían pagar salarios, aguinaldos ni seguir ejecutando algunos proyectos.Esto era pese a que Gobierno, el FMLN, y ARENA firmaron un acuerdo el 10 de noviembre para aprobar la emisión de $550 millones en bonos y en el que se incluyó que se pagarían el FODES de los tres meses. Además, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se comprometió públicamente a pagar hasta diciembre.“Se les pagará con la recaudación de diciembre que se hace en enero; entonces, en enero, el 16”, declaró el ministro de Hacienda en una entrevista de televisión a final de año.El presidente del ISDEM dijo que el Gobierno tiene hasta el 20 de enero para depositar los $22 millones. Aseguró, además, que “no hay ningún problema” con el depósito del dinero para pago de créditos.“Estamos todavía en el período normal. Yo esperaría que sea a más tardar la otra semana que esté depositado, aunque que yo tengo mis dudas de que lo hagan”, expresó Rivas, y añadió que los alcaldes ya empiezan a preguntar.Ayer, el alcalde de San José Villanueva, La Libertad, Pedro Durán, escribió en su cuenta de Twitter: “Parece que los atrasos con el FODES van a empezar. El ministro de Hacienda dijo que pagarían diciembre el 15 de enero, pero de eso nada”, escribió el edil del PCN.Uno de los reclamos del partido ARENA es que el Gobierno no cumplió con el acuerdo, que incluye el pago de FODES a las comunas.