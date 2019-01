GOES aún no envía propuesta para financiar más DUI vencidos

La Asamblea Legislativa suspendió la sesión plenaria programada para hoy a las 2 de la tarde y la trasladó para mañana a la misma hora a la espera de que el gobierno les envíe la iniciativa de reforma presupuestaria para aprobar un segundo financiamiento que servirá para subsidiar los Documentos Únicos de Identidad (DUI) dañados o que vencen antes del 3 de febrero.

En diciembre del año pasado, la Asamblea aprobó una transferencia de $1.5 millones al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para la gratuidad de documentos. El dinero solo alcanzó para 152,284 documentos.

La jefa de fracción del FMLN, Nidia Diaz, explicó que el Consejo de Ministros del Ejecutivo tiene que identificar los fondos y luego mandar la propuesta a la Asamblea. Aseguró que ella consultó y le dijeron que todavía están en ese proceso.

“Espero yo que en el transcurso de este día y mañana, por la manaña, presidencia pueda resolver algo. Ellos tienen los cálculos económicos si se puedo. Y si se puede hasta cuánto se puede, y que lo podamos resolver mañana mismo”, dijo

El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, hizo un llamado al presidente Salvador Sánchez Cerén para que convoque a los ministros y que mande la propuesta.

“Nuevamente el señor Sánchez Cerén, nos dicen que no ha habido todavía Consejo de Ministros, que no ha convocado al Consejo de Ministros, y al no haber Consejo de Ministros no puede el Ministro de Hacienda mandar la iniciativa”, criticó.

Reyes dijo que el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto 2019, tenían un acuerdo político de asignar otros $1.5 millones.

Sin embargo, la jefa de fracción del FMLN, contradijo al legislador de ARENA. “Lo que hubo fueron opiniones pero no estaba dentro de los acuerdos”, sostuvo.