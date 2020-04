GOES desafía tercera orden de Sala para frenar detenciones

Por tercera vez en menos de un mes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al Gobierno que frene las detenciones de las personas que supuestamente incumplen la cuarentena domiciliaria durante la emergencia por el coronavirus. Pero la respuesta que salió desde el seno de la Presidencia fue la misma: no están dispuestos a cumplir.

Los magistrados constitucionalistas emitieron un pronunciamiento el miércoles pasado por la noche. Le recordaron al Gobierno que el 26 de marzo y el 8 de abril prohibieron las detenciones contra quienes infringen el confinamiento domiciliario obligatorio por el coronavirus, porque no hay ninguna ley aprobada por la Asamblea Legislativa que lo permita.

La Sala hizo el recordatorio al Gobierno a las 8:29 de la noche del miércoles y al presidente de la república, Nayib Bukele, le bastó un poco más de media hora para calificar, a través de su cuenta de Twitter, como "chiste" la sentencia. El mandatario desafió el poder constitucional y dejó entrever que su administración no va a cumplir con el fallo, por tercera vez.

"Cinco personas (magistrados) no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan. Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo", publicó Bukele en sus redes sociales, a la vez que confirmó que todas las disposiciones gubernamentales están intactas, incluidas las detenciones.

Ayer, los dos responsables del aparato jurídico de la Presidencia, Conan Castro y Javier Argueta, respaldaron la visión del mandatario. Trataron de matizar el anunciado desacato a la resolución de la Sala, pero señalaron que el Gobierno está dispuesto a seguir con la implementación de todas las acciones que ha hecho hasta hoy, incluidas las detenciones.

Según Argueta y Castro, el Código de Salud faculta al Gobierno para enviar a aislamiento controlado a toda persona con sospechas de estar contagiada con una enfermedad "cuarentenable", aunque no muestren síntomas. Y salir a la calle sin autorización convierte a un ciudadano en sospechoso de tener covid-19, neumonía provocada por el coronavirus, dijeron.

"El presidente de la república y todo el Órgano Ejecutivo está con la plena decisión de seguir aplicando las medidas, porque está velando directamente por el bienestar de las familias salvadoreñas. Se está garantizando el derecho a la salud, el derecho a la vida", señaló Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia.

Los magistrados constitucionalistas aclararon en el fallo que la cuarentena domiciliaria, impuesta para frenar la expansión de la covid-19, sigue vigente. La administración Bukele aplicó la medida el 21 de marzo pasado, cuando empezó a detener a todos los que, a criterio de policías y militares, andan en la calle sin justificación válida.

El fallo no solo prohíbe las detenciones. También reitera al Gobierno que no puede decomisar los vehículos de los supuestos infractores, como lo intentó establecer la administración Bukele en el decreto ejecutivo 19, publicado el lunes pasado. Los magistrados señalaron que no cumplir la sentencia puede ser un delito y Conan Castro dijo estar dispuesto a afrontar las consecuencias.

La sentencia delega al procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, para que vigile las actuaciones gubernamentales. Este caso inició luego de que la Sala admitió una demanda a favor de tres mujeres que supuestamente fueron privadas de libertad el 22 de marzo pasado. La PNC las detuvo por violar la cuarentena, aunque andaban comprando alimentos.

El desafío de Nayib Bukele a la Corte Suprema de Justicia generó reacciones adversas tanto nacional como internacionalmente. La sección salvadoreña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) condenaron la reacción del mandatario y le pidieron respetar el fallo de la Sala.

Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Jim McGovern, miembro de la misma institución, también instaron a Bukele que obedezca la resolución de la Sala. Y José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó con dureza la postura del mandatario salvadoreño.

Esta es la segunda vez que la administración Bukele fuertes críticas internacionales. Ya sucedió tras el 9 de febrero pasado, cuando llegó a la Asamblea Legislativa flanqueado de militares para tratar de presionar a los diputados que le autorizaran adquirir un préstamo.