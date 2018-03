GOES lleva el Festival del Buen Vivir a Perulapía

Lee también

Los habitantes del municipio de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán, recibieron ayer, en el parque central y los alrededores, el Festival del Buen Vivir y el programa “Gobernando con la gente” número 54 que lleva a distintos puntos del país el gobierno del presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén.Como es costumbre, desde muy temprano se instalan los toldos de las instituciones del Gobierno que llegan a brindar algún servicio o a promocionar su trabajo. Los comerciantes también aprovechan el día para vender productos como ropa, zapatos, artesanías, frutas, verduras y comida.Según Casa Presidencial, uno de los servicios más demandados por los residentes fueron las consultas en medicina general y especializada de forma gratuita.Durante el festival también se ofreció servicio de peluquería y barbería. Don Antonio, de 60 años, dijo que mientras caminaba por el parque observó que en el centro escolar estaban cortando cabello y decidió entrar. “Ya me ahorro los $2 que me cobran”, dijo.Los más pequeños también se acercaron al parque con la intensión de conocer al presidente en persona. Mientras que otros aprovecharon para distraerse un momento y tomarse un café que estaban regalando.“El Festival del Buen Vivir busca no solo impulsar la convivencia en las comunidades, sino también promover el desarrollo del municipio, pues de esta forma se potencia además el desarrollo de la actividad cultural y social”, dijo Sánchez Cerén en el discurso que brindó.El alcalde Marvin Sermeño confió en que este acercamiento del aparataje gubernamental se traduzca en mayor apoyo para los artesanos, un sector clave para el desarrollo económico del municipio.San Bartolomé Perulapía es conocida por ser la ciudad de los canastos y murales; se caracteriza por el trabajo artesanal con bambú. De hecho, en el parque central se exhibe el canasto más grande del mundo elaborado con este tipo de material. Además, a este municipio lo distinguen sus pintorescos murales, cuyos diseños reflejan las bellezas naturales que posee El Salvador.