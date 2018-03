GOES no da decreto de austeridad ni reduce gastos reservados

Lee también

Tras finalizar una reunión ayer en Casa Presidencial entre los dirigentes de los partidos políticos; el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén; y algunos de sus funcionarios, ARENA se quejó de que el Gobierno no les presentó un decreto de austeridad que evidencie a cuáles instituciones del Ejecutivo les han recortado el gasto y cuáles son los funcionarios que ganarían menos que el presidente de la república, además de que se niega a tocar alrededor de $66 millones en gastos reservados.La semana pasada, el Gobierno les presentó únicamente unos cuadros donde indicaba que reduciría $51.80 millones en remuneraciones, alimentos, combustible, arrendamiento de inmuebles, pasajes y viáticos, consultorías, servicios de publicidad, compra de vehículos, equipo informático, productos de papel, primas y gastos de seguros.Sin embargo, la diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón dijo que ellos están pidiendo que el Gobierno presente un decreto con los rubros y que luego dichos montos se reflejen en una reforma al Presupuesto General de la Nación 2017.“Si solo me dicen que va a haber un decreto muy retórico de austeridad de gastos, yo no le creo. Yo creo que se debe plasmar claramente en un decreto y, si es decreto ejecutivo, pues plasmarlo de qué partida va a ahorrar tanto, para poder estar seguro de que al final del año que se refleje la austeridad sepamos exactamente de qué rubros hubo la contracción de gastos”, dijo. “A mí me podés decir ‘voy a disminuir en viajes’, todos viajan. Que me digan en qué institución va a haber ese recorte, en qué partida van a disminuir los salarios de los que ganan arriba del presidente de la república”, agregó la legisladora.Calderón de Escalón dejó claro que no le darán más votos al Gobierno para aprobar una segunda emisión de $650 millones en bonos que dejaron pendiente en un acuerdo que firmaron el 10 de noviembre de 2016. “No aprobamos más deuda si no hay un fiel cumplimiento al acuerdo firmado en noviembre donde decía que había que revisar el presupuesto; por eso nosotros estamos insistiendo que debería de tener cuál será el recorte de gastos”, dijo.Mientras tanto, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró que sí harán el decreto, pero dijo que no sabía “cuándo se va a publicar porque tiene que haber una reunión de consejo de ministros para ya sellarlo”. También respondió que no podía decir a qué funcionarios se les disminuirá el salario, pero reiteró que ninguno ganará más que el presidente. “¿Darle el nombre de las personas? Eso no tiene... Realmente el decreto dice textualmente que nadie va a ganar más que el presidente; después se tiene que verificar eso. ¿Para qué se va a poner el listado de cada persona?”, expresó.Lorenzana insistió en que el Ejecutivo ya redujo los gastos, y consideró que también los otros Órganos del Estado deben corresponder en ese esfuerzo de austeridad. “El Gobierno solo puede hacer esto en el Órgano Ejecutivo. Está la Asamblea, está la Corte Suprema de Justicia, está el ministerio público, está la Fiscalía, está la Procuraduría”, señaló, aunque alegó que ellos no pueden meterse en sus finanzas.El secretario general del PDC, Rodolfo Parker, aseguró que Sánchez Cerén les explicó que el Gobierno, para seguir recortando los gastos, tendría que tocar áreas muy sensibles que tienen que ver con la niñez, porque ya no puede tocar los fondos de Salud y Educación. Parker también respaldó que los demás Órganos de Estado, como la Asamblea Legislativa, deben reducir sus gastos. El legislador del PDC cree que el parlamento podría recortar al menos $7 millones en seguros y viajes.Por otra parte, Parker aseguró que a las reuniones entre los partidos y el Gobierno se les denominará “espacios de consultas dinámicas”, porque han acordado que no necesariamente se reunirán los miércoles, como lo han hecho en las últimas cuatro semanas.Anteriormente estos encuentros eran entre delegados de ARENA y del Gobierno, y se les llamó mesas de diálogo.