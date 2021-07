Gobierno de El Salvador ordena expulsar del país a editor de periódico digital El Faro

El gobierno de Nayib Bukele ordenó la expulsión de El Salvador del editor del periódico digital El Faro, el mexicano Daniel Lizárraga. La noticia fue confirmada por Carlos Dada, fundador y director del medio, quien explicó que Lizárraga recibió ayer la orden de salir del país. Dada lo consideró lamentable, pero aseguró que buscarán formas de que el mexicano continúe colaborando con el periódico. “Difícilmente nos impedirán seguir realizando nuestro trabajo”, apuntó.



“Agentes del Gobierno se presentaron ayer a la casa del periodista Daniel Lizárraga para notificarle que debe abandonar el país”, explicó.



Daniel Lizárraga es maestro de la Fundación de periodismo de Gabriel García Márquez, y es reconocido por sus investigaciones contra la corrupción, que revelaron casos grandes de la corrupción en México, según explicó Dada.



De acuerdo al fundador del medio digital: “Tramitábamos el permiso de trabajo del periodista y ayer se han presentado agentes del Gobierno a casa a notificarle que tiene cinco días para abandonar El Salvador y que su permiso ha sido denegado porque no ha podido demostrar que es periodista”.



“Daniel Lizárraga, uno de los periodistas más destacados de América Latina no ha podido demostrar que es periodista, según el Gobierno salvadoreño. Consideramos esto una forma más de acoso contra nosotros y un intento más por limitar nuestro ejercicio periodístico”, agregó Dada.



César Castro Fagoaga, recientemente nombrado presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, reaccionó a la noticia y aseguró que la intención del gobierno de Bukele es limitar el trabajo periodístico: “La intención es limitar el ejercicio periodístico. No lo lograrán. Lo condenamos”.

Esta misma semana, la Fiscalía General de la República ha citado a periodistas de El Faro para realizar "diligencias de investigación" relacionadas con las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la seguridad de los periodistas del medio, tras las denuncias hechas por este por el acoso que el gobierno de Nayib Bukele ha tenido en su contra.

Hace una semana, la CIDH realizó una reunión virtual para conocer la voz del Estado en cuanto a las denuncias por las vulneraciones al Estado de derechlo, separación de poderes y ataques a la libertad de prensa y al derecho al acceso a la información. La CIDH cuestionó que el Estado no se hiciera presente en dicha reunión.