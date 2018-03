GOES pide quitar subsidio de $35 millones a buseros

Lee también

El Gobierno considera que el subsidio que se da a los empresarios del transporte público debe quitarse. Así lo recomendó ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una conferencia que dio en la Asamblea Legislativa, después de brindar el informe sobre el manejo de las finanzas públicas de 2016.“Públicamente recomiendo que se revise el subsidio al transporte (público), porque creo que ese dinero tendría mejor uso en otros destinos, que estarle dando a los empresarios del transporte”, expresó el ministro.El Gobierno eroga anualmente unos $35 millones, en concepto de pago de subsidio que reciben los empresarios de transporte público.La entrega de estos fondos se realiza con base en el tipo de unidad que se tiene. Por los buses se desembolsan $400, y por los microbuses $200. Este pago se hace cada mes a los transportistas.Estos pagos se siguen haciendo gracias a las prórrogas que la Asamblea Legislativa ha hecho, para que las unidades de transporte instalen las máquinas contabilizadoras de pasajero.Con el uso de estos instrumentos, el Gobierno ha planteado que el subsidio sea por pasajero transportado y no de forma general. En ese sentido, por un autobús que circule en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), un empresario recibiría $0.04 por pasajero transportado, mientras que si se trata de un microbús, el subsidio sería de $0.02 por pasajero transportado.Cáceres dijo que “curiosamente” en el tema del subsidio al transporte público todos los partidos se ponen de acuerdo. Esto a manera de crítica ante los cuestionamientos de la oposición por el resto de subsidios que se ejecutan desde el Gobierno, y por la falta de entendimiento de otras medidas económicas que han presentado al congreso.“Es el único subsidio donde los diputados se ponen de acuerdo. Son los diputados que lo aprueban y lo aprueban por unanimidad. Ahí sí se ponen de acuerdo”, dijo Cáceres.El partido ARENA se mostró abierto a la posibilidad de quitar este beneficio a los transportistas; sin embargo, cuestionó que el ministro haga este anuncio cuando tuvo la posibilidad de incorporar en el Presupuesto General de la Nación 2017 la reducción de esta partida.“Hay que revisarlo y ellos son los primeros que deberían de estarlo solicitando. Es bien fácil decir: ‘Yo quiero hacer aquello’, pero a la hora de ahorrar no quiere ahorrar”, dijo la subjefa de fracción del partido ARENA, Milena Calderón de Escalón.El diputado de la comisión de obras públicas Carlos Reyes, también del partido ARENA, dice que se tiene que hacer una evaluación técnica de lo que implicaría quitar el subsidio, para no afectar a la población con posibles incrementos en las tarifas.“Se debe hacer un estudio técnico y si el pasaje no va a ser incrementado, nosotros estamos plenamente de acuerdo en que se quite el subsidio”, dijo Reyes.De hecho, algunos empresarios del transporte público han mostrado estar de acuerdo con la medida de quitar el subsidio, pero piden que les liberen las tarifas (leer nota secundaria).