GOES propone $17 mill menos en presupuesto de Seguridad

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) tiene una reducción de $17 millones en el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2018. La razón principal de esa reducción es, según explicó ayer el ministro Mauricio Ramírez Landaverde, porque el dinero de un préstamo que la institución ha utilizado este año se acabará en febrero próximo.

El dinero que provenía de ese préstamo, según el ministro, ya no aparece en la propuesta del presupuesto que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa para su aprobación.

“Sí, efectivamente, el presupuesto votado para 2017 fue de $433 millones y en la proyección para 2018 es de $416 millones, es decir, $17 millones menos. Pero eso tiene una explicación bien concreta: el contrato de un préstamo que estamos ejecutando vence en febrero del año que viene. Por lo tanto, el monto restante no aparece”, dijo el ministro de Seguridad.

Ramírez Landaverde agregó que aunque el plazo para ejecutar el dinero de ese préstamo vence en febrero, el ministerio ha solicitado que la Asamblea apruebe la ampliación de la ejecución, ya que algunos proyectos de inversión no han finalizado.

“Hemos hecho ya las gestiones para que nos extiendan el plazo, porque todavía tenemos importantes proyectos en curso. Uno de esos es la construcción y el equipamiento de la segunda fase del centro penal de San Luis La Esperanza, en Mariona”, dijo el ministro.

El diputado presidente de la comisión legislativa de seguridad, Antonio Almendáriz, agregó que la reducción del presupuesto para el rubro de seguridad también tiene que ver con el compromiso que el Estado tiene en el tema de las pensiones.

“El presupuesto tuvo que ser disminuido en todos los rubros para poner el tema de las pensiones que no venía en los presupuestos anteriores; no obstante, nosotros vamos a reunirnos con el ministro para ver cómo queda la situación de la Policía y la Fuerza Armada con respecto a esa asignación”, declaró el diputado.

Almendáriz también dijo que ante la reducción, el ministerio tiene que resolver sus gastos, pago de salarios y funcionamiento con lo que tiene.

“A mí me enseñaron en la Fuerza Armada a depender de lo que teníamos. El presupuesto está bien disminuido, la Fuerza Armada no ha recibido nada; sin embargo, la misión la cumple hasta mejor. Queremos ver si con lo que se tiene se cumple para actuar, porque tenemos que tener calidad de policías, no cantidad de policías”, dijo el diputado.

Medidas para enfrentar la reducción

El ministro Ramírez Landaverde dijo que para solventar la reducción, en el ministerio no hay planes para contratar seguros médicos privados ni otras prestaciones similares para sus empleados y funcionarios. Tampoco hay planes de viajes, a menos que sean invitados por instituciones que se hagan cargo de todos los gastos de viaje y viáticos.

“Ningún funcionario de este ministerio está autorizado para viajar, a menos que las instituciones que invitan paguen. Tampoco hay funcionarios con camionetas de lujo. Aquí hay austeridad”, dijo el ministro.

El titular dijo que los impuestos a la telefonía y a los grandes contribuyentes también ayudarán a financiar la reducción.

En 2017, según dijo, el presupuesto ha sido reforzado con $105 millones recolectados a través de los impuestos especiales. La proyección para 2018 es recolectar $120 millones que servirán para invertir en programas de prevención de violencia e incentivar a policías y soldados con bonos.