GOES reitera no incluirá pagos para IPSFA en el presupuesto para 2017

El Estado salvadoreño no está en la obligación de incluir en el Presupuesto General de la Nación el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), según el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, debido a que la Fuerza Armada tiene su propio régimen e institución para darle financiamiento.“En el Presupuesto General del Estado nunca se ha presentado el financiamiento de las pensiones de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene su propio régimen previsional, tiene una ley propia, tiene una institución propia que se llama IPSFA y lo que ha pasado es que el año anterior y este ha habido problemas con el financiamiento y el Gobierno está anuente que cuando se agote ese financiamiento hacer una solicitud exprés a la Asamblea Legislativa”, declaró Lorenzana en la entrevista del noticiero “Hechos”.Si bien no es obligación estatal financiar estas pensiones porque los militares cotizan al IPSFA, el año pasado, luego de que la institución se declaró en quiebra, se aprobó la emisión de $37.3 millones en bonos y con ese dinero se aseguró el pago de los pensionados hasta diciembre de 2016.Las condicionantes que hay, no solo de parte de ARENA sino también de GANA, PCN y PDC, para aprobar el presupuesto son que se deje claro de dónde se van a obtener las fuentes de financiamiento para el ejercicio fiscal del Estado en 2017 y controlar las contrataciones, pero solo en la Presidencia crearon 23 nuevas plazas para 2017.Respecto al escalafón, el secretario dijo que dentro del plan de gastos sí está incluido el pago de escalafón de los empleados de salud y hasta el de los empleados de Educación. Esta declaración contradice lo que tanto el ministro de Hacienda como la de Salud han dicho de que no tienen los recursos suficientes para pagar.“Muchos de los argumentos que han sido expresados han sido rebatidos, algunos de los argumentos, por ejemplo, de que no se ha planteado el escalafón de salud, sí está planteado el escalafón de salud, lo que no está planteado es en los términos como algunos quieren que se ejecute”, dijo, refiriéndose a que no cumple las condiciones que ARENA ha solicitado y que no es obligación del Estado hacerlo así.