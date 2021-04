GOES saca a periodistas de centros de traslado de pacientes a centros de vacunación

El gobierno de Nayib Bukele ordenó expulsar a los periodistas de los centros de traslado de personas en Metrocentro y de las instalaciones del centro de vacunación para evitar que estos registraran los desórdenes en la actividad.



Desde primera hora, miles de personas se aglomeraron en los centros que el gobierno destinó para realizar el traslado de pacientes, luego que el presidente de la república anunciara ayer que las personas no podrían llegar por sus propios medios al centro de vacunación. Bukele, inclusive, criticó que hacerlo así provocaría congestionamientos y tráfico por las personas que llegarían en sus propios vehículos.



Los problemas provocados por la falta de orden en la logística creada por el gobierno, así como por la falta de suficientes vehículos para transportar a la población fue documentada por los medios de comunicación a lo largo de toda la mañana. Fue así hasta que el gobierno ordenó que se expulsara a los periodistas del parqueo de Metrocentro para impedir que siguieran documentando lo que ocurría.



A las 11:58 a.m. la periodista de GatoEncerrado Beatriz Benítez reportó que la jefa de comunicaciones del ministerio de Salud, Marisol Doratt --quien también funge como presentadora de Noticiero El Salvador y dirige la entrevista AM que el gobierno transmite en canal 10-- ordenó a la PNC sacar a los periodistas del lugar. “La jefa de comunicaciones de @SaludSV @MarisolDoratt dio órdenes de sacar del sótano de Metrocentro a medios de comunicación que no son del Goes y los envió a la entrada para supuestamente registrarse, sin embargo, la Policía dijo que no había recibido ninguna instrucción”, escribió la periodista.



El mismo reporte hizo la fotoperiodista Menly Cortez, de El Diario de Hoy, quien se preguntó porqué los policías entorpecían el trabajo de los periodistas, siendo que Metrocentro es un espacio privado. “@MarisolDoratt dio indicaciones especifas que solo los comunicadores de Capres y DES podían estar en el lugar. ¿Porqué se entorpece el trabajo de la prensa en un establecimiento privado?. Metrocentro en ningún momento entorpecio nuestro trabajo”, tuiteó la fotoperiodista.



A las 12:04 del mediodía, seis minutos después que Benítez reportara que Doratt dio la orden de sacar a los periodistas --excepto a los comunicadores del gobierno--, el presidente Nayib Bukele compartió un tuit en el que se veía el área donde la gente se había aglutinado vacía. En el lugar ya no era permitida la presencia de periodistas para comprobar dónde habían movido a toda la gente que estaba en el lugar.



“Centro de transporte de Metrocentro en estos momentos. La logística está diseñada para movilizar 10,000 personas hacia el Megacentro a lo largo del día, por eso las citas son a diferentes horas. Si todos llegamos a la misma hora, se aglomerará y costará tener un flujo normal”, tuiteó el mandatario, que echó la culpa de las aglomeraciones a la población, al señalar que estos llegaron más temprano de la hora que les tocaba, y luego intentó suavizar su postura, al señalar que la gente llegó temprano porque está acostumbrada a esperar horas a ser atendida en hospitales públicos.



Asimismo, a las 12:37 p.m., el periodista de Factum Bryan Avelar reportó que la misma medida que se había emitido en el centro de traslado de Metrocentro se comenzaba a aplicar en el centro de vacunación ubicado en la fase 3 del Hospital El Salvador. “Personal de prensa de la @PresidenciaSV está sacando a los periodistas nacionales de la zona donde la población hace cola previo a su vacunación. Dicen que no hemos sido convocados. Sólo han permitido acceso a medios internacionales”, tuiteó.



Junto con la orden de impedir que los periodistas pudieran hacer su trabajo, también llegó la orden del ministro de Salud, Francisco Alabi, quien ordenó sacar a periodistas de canal 33 que estaban adentro del centro de vacunación, pese a que antes que ellos habían ingresado al mismo lugar otros periodistas. “Ministro de @SaludSV, @FranAlabi pidió al equipo de #Teleprensa33 retirarse del interior del Megacentro de Vacunación”, tuiteó el canal, acompañado de un clip de vídeo de 14 segundos, en el que Alabi asegura que no hay acceso en ese lugar; para luego guardar silencio cuando los periodistas le comentan que, antes que ellos, entraron otros medios. Ante eso, Alabi se retiró junto a dos comunicadores gubernamentales que lo grababan con cámaras de video.



Las medidas tomadas por el gobierno fueron criticadas por la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, quien indicó que, al tratarse de un asunto de interés público, el GOES está obligado a ser transparente. “La PNC no puede impedir el ingreso a un periodista a dar cobertura a las personas que están esperando desde hace horas en el parqueo de Metrocentro ser trasladadas hacia el hospital El Salvador. Intolerable la actitud del policía”, tuiteó. “La vacunación contra el Covid19 en el hospital El Salvador es un tema de interés público y no se puede negar a la prensa el derecho a cubrir. Aplica también para quienes están reportando la situación desde el parquedo de Metrocentro”, agregó en otro tuit.