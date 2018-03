GOES se cierra a ejecutar modificaciones en presupuesto 2017

Lee también

A la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa fue el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para dejar las cartas sobre la mesa: el Órgano Ejecutivo no está para hacerle modificaciones al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017. El cual no ha sido aprobado en el Legislativo porque ARENA, GANA, PCN y PDC piden que se incorporen partidas para pensiones del IPSFA, ley de veteranos, escalafón para Salud, FODES, entre otros. Sin embargo, el Gobierno y el partido FMLN dicen que no se pueden incluir por falta de financiamiento y porque iría en contra de la austeridad que se ha solicitado.Cáceres manifestó que en el presupuesto que presentaron al término de septiembre iban todos los gastos que por ley deben haber. Aceptó que hay un incremento de $62 millones en gastos de funcionamiento del Estado que, según explicó, van dirigidos a instituciones como la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Ministerio de Educación (MINED) y a los órganos Ejecutivo y Judicial. El ministro dijo que la únicas manera de poder financiar los gastos que la oposición solicita es a través de préstamos o de reorientar los fondos que ya están dentro del plan de gastos.“Sí nos preocupa el programa de veteranos, pero creo que este es un tema que la Asamblea debe verlo con la mayor delicadeza porque de alguna manera se está tratando de personas que fueron combatientes en el conflicto y eso hay que tratarlo con la humanidad que requiere, pero todavía no se ha definido cuánto van a ser las reivindicaciones que se van a hacer, al menos las que ellos han pedido pasan de $900 millones, y un presupuesto para pagar un salario mínimo a los excombatientes son $243 millones al año, que desafortunadamente el país no los puede pagar. Entonces, hay que ver de dónde se obtienen estos recursos”, alegó el funcionario específicamente sobre la ley de veteranos.Respecto al pago de pensiones del IPSFA, otro de los temas que los partidos de oposición piden que se incorpore, dijo que no está incluido porque se tiene que reformar ese sistema y porque “los tres primeros meses están asegurados”.Al término de su exposición en el seno de la comisión, los diputados cuestionaron la actitud que está tomando el Gobierno de no modificar el presupuesto, aunque es su obligación hacerlo.La diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón dijo que era responsabilidad únicamente del ministro de Hacienda determinar de dónde sacaría los fondos necesarios para cumplir con todos los gastos que por ley tiene el Gobierno que hacer.El diputado del PCN Francisco Merino fue más allá y reprochó no solo la actitud del Gobierno, sino también la de ARENA y el FMLN. A consideración de él, todos los acuerdos que se toman en la Asamblea se limitan a lo que ambos partidos mayoritarios quieren y no toman en cuenta la opinión de los “partidos en vías de extinción”, como Merino los llamó.Por su parte, el diputado del PDC Rodolfo Parker expresó que el presupuesto hasta resulta contradictorio porque incluye financiamiento para temas en los que la Asamblea Legislativa no tiene consenso, el subsidio al transporte, por ejemplo, y no incluye fondos para el subsidio a la energía eléctrica, con el cual todas las fracciones están de acuerdo que continúe.También, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, aseguró que su partido no apoyaría mientras no se realicen las modificaciones pertinentes. Es decir, mientras no se incluyan fondos para pagar todas las obligaciones y, en caso de no tener fuente de financiamiento, buscarla sin que esto implique dañar la economía de la población.Luego de que los diputados opinaron, el ministro Cáceres hizo énfasis en la importancia de la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Si no entendemos qué es la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿para qué la aprobamos? Es un tema que creo que es una ingratitud que se ha hecho con el país, haber aprobado una Ley de Responsabilidad Fiscal que nadie entiende y nadie quiere cumplir”, dijo el funcionario al referirse a la petición de los partidos de incluir todas las partidas, pero sin que le den las fuentes de financiamiento requeridas para hacerlo.Por la tarde, también en la comisión de hacienda llegaron a justificar sus presupuesto los titulares del Ministerio de Educación, Salud y de Justicia y Seguridad Pública.Diputados de ARENA cuestionaron al ministro de Educación, Carlos Canjura, por el incremento de 151 plazas por ley de salario y contratos.“No tenemos plata pero contratamos gente nueva... a mí me suena a contratación de activistas”, dijo el diputado de ARENA Ricardo Velásquez Parker.También a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ARENA la cuestionó de que por falta del pago del escalafón los trabajadores disminuyan la calidad de la atención en los centros hospitalarios.Por otra parte, los diputados de las diferentes fracciones legislativas mostraron su apoyo al ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Le hicieron el llamado para que invierta, de la forma más idónea, los fondos que les son otorgados, y que priorice los rubros en los que los utilizará para que disminuyan los índices delincuenciales.