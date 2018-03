GOES se compromete a presentar decreto para reducir gastos

Lee también

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, se comprometió con los dirigentes de los partidos políticos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC a presentar la próxima semana un decreto de austeridad que buscaría implementar medidas para reducir el exceso de gastos en las instituciones del Estado. Tras concluir una reunión privada que sostuvieron ayer por la mañana en Casa Presidencial, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, aseguró a los medios de comunicación que el decreto de austeridad ya está en discusión en el Consejo de Ministros y adelantó que las medidas se enfocarían en hacer un ajuste mayor al 17 % en gastos de bienes y servicios en el presupuesto 2017, abarcaría remuneraciones, compras de vehículos y seguros privados.En el tema de remuneraciones dijo que está en discusión congelar plazas y buscar un acuerdo entre los partidos para dar una reforma legal que aumente los incentivos económicos para que se retiren 4,000 jubilados y recontratados por el Gobierno, y otros 4,000 que están por cumplir la edad de retirarse y que siguen laborando. El funcionario reconoció que dar incentivos significaría mayores gastos, pero dijo que solo sería por el período de ajuste fiscal de tres años. Para Lorenzana, el análisis de congelar plazas no se aplicaría al Ministerio de Seguridad, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y al ramo de Salud. Además, dijo que, en el caso de que existieran puestos innecesarios, “habría que considerarlo, pero eso es a la base de un examen concreto”.“El Consejo de Ministros ya hizo una primera sesión para estudiarlo (el decreto) y previó a la presentación en el Consejo de Ministros. Se va a compartir esas propuestas con los partidos políticos, con la idea de que esto sea extensivo, más allá del Gobierno, también a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones del Estado”, mantuvo Lorenzana.ARENA ha cuestionado que el Gobierno en 2008 recolectó en impuestos $3,089 millones, y en 2016 fue de $ 4,234 millones, pero en 2008 se gastó $ 1,528 millones en remuneraciones, y en 2016 se excedió en $2,501 millones. Además, subieron los sueldos.Milena Calderón de Escalón, quien asistió a la reunión en sustitución del presidente de ARENA, Mauricio Interiano, dijo que le planteó esto a Sánchez Cerén. “Nosotros hemos hecho un estudio de todo el presupuesto. Yo le decía al presidente de la república este día (ayer): hay crecimiento de plazas en un año donde verdaderamente debería de haber un reflejo de austeridad y de congelamiento de plazas”, dijo.Aclaró que no pretenden que “saquen a la calle a nadie”, pero que ya no sigan creando plazas. Asimismo, sostuvo que el Gobierno les explicó que, como parte de las medidas de ajuste fiscal, están focalizando más los subsidios a la energía y al gas, y pronto lo harán al agua. “Nosotros preferimos que seamos los políticos los que nos apretemos el cincho y no la gente que más lo necesita”, reprochó. Sin embargo, Lorenzana insistió en que los subsidios deben ser focalizados y deben ir a los sectores más empobrecidos del país.El secretario general del FMLN, Medardo González, reiteró que para aumentar los recursos al Estado hay que discutir el impuesto al patrimonio, que “significaría que aquellos que tienen más propiedades paguen más impuestos”.Calderón de Escalón dijo que esperan que el próximo miércoles el Ejecutivo presente el decreto con un estimado de cuánto se pretende ahorrar. Sostuvo, además, que el decreto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa debido a que los recortes se harían en el Presupuesto General de la Nación 2017 y se destinarían a otras necesidades que no se contemplaron cuando se aprobó el plan de gastos 2017.El secretario técnico también informó que la próxima semana presentarán por escrito un balance de los puntos que han cumplido y de los están pendientes del primer acuerdo fiscal que firmaron el 10 de noviembre de 2016 con ARENA. De hecho, la diputada Calderón de Escalón reiteró que no regresarán a las mesas que tenían instaladas hasta que el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados. Los tricolor dejaron las mesas el pasado 19 de enero, un día después de que los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron el presupuesto 2017 sin contemplar los gastos para cubrir las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), las pensiones de los militares retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y las elecciones para 2018.Antes de cumplir un mes, el 9 de febrero, el Gobierno pidió a la misma Asamblea Legislativa que le aprobara $282 millones en bonos para FOP e IPSFA.En la reunión también estuvieron GANA, PCN y PDC, pero únicamente se pudo hablar con voceros del Gobierno y de ARENA, debido a que las reuniones son privadas y no se permitió el acceso a medios.