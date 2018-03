GOES: se mantendrán contratos de seguros médicos este año

Lee también

El Gobierno presentó ayer a los dirigentes de los partidos FMLN, ARENA, GANA, PCN y PDC un proyecto de decreto ejecutivo de austeridad en el que plantean reducir un monto de $51 millones en gastos de remuneraciones y bienes y servicios, sumado a otros $74 millones que ya fueron recortados en el Presupuesto General de la Nación 2017, según declaró el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, tras concluir la reunión privada en Casa Presidencial.Según el funcionario, en la propuesta, que habría sido detallada por el ministro de Hacienda, se prohíbe a las instituciones del Ejecutivo realizar nuevos contratos de seguros médicos privados a partir de la vigencia del decreto; sin embargo, dijo que hay que cumplir los contratos vigentes que generalmente se aprueban a final o a inicio de cada año, lo cual implicaría que este año los funcionarios y empleados seguirían gozando de este beneficio.“Lo que está diciendo el decreto es que no se va a hacer nuevos contratos. Los contratos generalmente se aprueban a finales del año, al principio del año. Los que ya los contrataron para este año se va a mantener, y al final del año ya no se contratarán más”, sostuvo Lorenzana. Agregó que hay seguros privados para bienes que se contratan por obligación legal.LA PRENSA GRÁFICA publicó esta semana que entre 2012 y 2016 todo el aparato estatal ha gastado $144.6 millones en primas y gastos de seguros de personas, lo cual incluye seguro de vida, médico hospitalario y de fidelidad. De ese monto, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) registraron una erogación de $86.6 millones. Las medidas de este decreto son para el Ejecutivo, por lo que no aplicarían para los demás órganos ni para el ministerio público.Lorenzana también dijo que el decreto contempla congelar plazas existentes y vacantes que se pusieron en el presupuesto de 2017. Según la diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón, el recorte en remuneraciones sería $40 millones, de aproximadamente 600 plazas.El secretario técnico añadió que se disminuye el salario a funcionarios (ver nota aparte), gasto en telefonía, compras de vehículos y combustibles, pero quedarán exentas de estas medidas de ajuste las instituciones de seguridad pública porque no les pueden exigir que no compren carros y, además, requieren contratar más personal. Asimismo, dijo que será necesario abrir plazas y comprar medicinas para el nuevo hospital de La Unión. “Definitivamente no podemos ni debemos hacer un ajuste que afecte los programas sociales de la población”, dijo.La diputada de ARENA Milena Calderón de Escalón dijo que no se les presentó una reducción en gastos reservados, rubro en el cual ellos pensaban que se podía contraer más para financiar el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones de 2018 o para el pago de las pensiones de los militares retirados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).El Gobierno ha pedido que le apruebe emitir $282 millones en títulos valores para pagar $52 millones del IPSFA y $230 millones para cubrir las obligaciones del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Los partidos FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron el presupuesto 2017 sin incluir estos gastos.“Lo que queremos es que lo que falta del presupuesto pueda ser sustituido con la contracción del gasto. Yo creo que todos debemos tener una cuota de sacrificio, pero yo insistía en la posibilidad de poder bajar los gastos reservados porque, acuérdense, hay gastos reservados en la PNC, en la Fuerza Armada y en la Presidencia de la República”, indicó Calderón de Escalón.La legisladora de ARENA insistió en que los ajustes presentados no “son montos tan representativos”. Sostuvo que compararán los datos con un estudio que tienen ellos y posteriormente el presidente del partido, Mauricio Interiano, dará una opinión.Lorenzana respondió que en este ajuste no está contemplada la reducción que se hizo al subsidio a la energía y que con eso “seguramente va aumentar el ahorro”. Respecto a los gastos reservados, defendió que este Gobierno es el que más los ha bajado en comparación con cuatro o cinco gobiernos anteriores.El Gobierno y los partidos políticos se volverán a reunir el próximo miércoles debido a que el primero también pretende que le aprueben más fondos, y “no solamente hacer el ajuste por la vía del gasto”, dijo Lorenzana.El Gobierno y los partidos también pretenden analizar la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por el sector privado. De hecho, Lorenzana dijo que se reunirán con FUSADES y ASAFONDOS este viernes.Según CAPRES, en la reunión participaron el presidente de la república, Sánchez Cerén; el secretario Lorenzana; el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún; y el secretario privado, Manuel Melgar; y por parte de los partidos: Medardo González, del FMLN; Andrés Rovira, de GANA; Manuel Rodríguez, del PCN; Rodolfo Parker, del PDC; y en representación de ARENA, la diputada Milena Calderón de Escalón.