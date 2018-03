GOES y ARENA chocan por nueva propuesta de reforma de pensiones

Lee también

Mientras los partidos políticos de derecha respaldan la propuesta de reformas al sistema de pensiones que presentó la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP), el Gobierno ha mostrado ciertas objeciones después de conocer oficialmente en una reunión privada el pasado viernes la propuesta de parte del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal; del titular de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), René Novellino; y una representación del segmento laboral.Ayer el secretario técnico, Roberto Lorenzana, sostuvo que la propuesta del sector privado y la reforma de un sistema mixto que presentó el Gobierno tiene coincidencias en los objetivos: ampliar la cobertura, bajar costo fiscal, asegurar pensiones dignas y dar una pensión vitalicia; pero no coinciden en la estrategia para llegar a esas reformas.Aunque el Ejecutivo se muestra a favor de buscar un consenso, Lorenzana dijo que el Gobierno les dejó claro que si se presiona en aprobar las reformas con 43 votos en la Asamblea Legislativa , como hicieron ellos con el presupuesto 2017, tienen “el legítimo derecho” de hacerlo, pero advirtió que para que se convierta en ley necesitan la aprobación del presidente de la república, y adelantó que este podría vetar o sancionar. Los 43 votos los tienen ARENA, GANA, PCN y PDC, quienes apoyan la propuesta del sector privado. En caso de vetar, la reforma necesitaría 56 votos, es decir, requerirá los votos de diputados del FMLN. Lorenzana dijo que observar la reforma no es una opción para el presidente, pues siempre se pasaría con 43 votos.El diputado de ARENA Donato Vaquerano calificó de “ilógico” estas declaraciones del secretario técnico y dijo que “debería estar llamando al diálogo y a buscar una salida en común”. El legislador tricolor sostuvo que el Gobierno presentó una propuesta de un sistema mixto que buscaba quedarse con los ahorros de los pensionados para resolver un problema fiscal, y que ningún partido se atrevió a apoyarla.“Definitivamente creo que el Gobierno ha perdido la oportunidad de dirigir un debate muy importante con el tema de las pensiones”, señaló Vaquerano.Lorenzana dijo que es urgente hacer la reforma porque una de las AFP les ha expresado que para junio de 2017 no tendrán dinero para pagar .El secretario técnico dijo que la propuesta del sector privado plantea que la gente podrá adquirir un préstamo de hasta el 25 % de sus ahorros después cotizar 10 años; pero si no tiene capacidad de pago, lo compensará con más años de trabajo. “Lo más seguro es que la gente no va a pagar ese dinero, y lo que va a pasar es que se va a incrementar la edad”. Vaquerano dijo que “no es obligación que alguien preste de su propio dinero” y que es “decisión de cada persona”.Lorenzana planteó que “la gente va a cotizar más y a ahorrar menos” porque, del 15 % que se cotiza, un 5 % se quitará para un fondo de reserva, y del 10 % que le queda, el 2 % es para la comisión de las AFP y solo le quedará el 8 % de ahorro individual, mientras que hoy es de 10.8 %. El funcionario dijo que les explicaron que se compensará diversificando la inversiones, pero eso no asegura que habrá más ahorros.Asimismo, Lorenzana aclaró que la propuesta del sector privado le aumenta la tasa de interés a los certificados antiguos, y que las nuevas emisiones tengan una tasa de interés de mercado, pero no dicen de cuál mercado; aunque podría ser una tasa superior al 8 %, ahora es de 3.5 %. “Ahí hay un impacto a las finanzas públicas porque, ¿de dónde sale esa tasa de interés? Sale del impuesto de todos los salvadoreños para financiar las pensiones del 24 % de la población, y al final los que se pensionan de ese 24 % son, generalmente, un 10 %”, dijo.Mientras tanto, el funcionario informó que la reforma se discutirá mañana con los partidos políticos en una reunión privada que sostendrán en Casa Presidencial a las 10 de la mañana.