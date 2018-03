GOES y ARENA justifican fondos públicos destinados a ONG

Consulte aquí la base de datos de ONG con nexos con políticos que recibieron fondos del presupuesto: https://t.co/ER9EUc0WbB — LPGJudicial (@LPGJudicial) 23 de enero de 2017

Representantes del Gobierno y del principal partido de oposición, ARENA, justificaron ésta mañana en diferentes entrevistas televisivas el dinero que reciben Organizaciones no Gubernamentales (ONG) a través del Presupuesto General de la Nación.LA PRENSA GRÁFICA publicó la semana pasada que solo en el presupuesto 2016 se dio a dichas entidades $8.9 millones del dinero de todos los salvadoreños. Sin embargo, muchas de estas ONG' s están vinculadas a exfuncionarios, familiares de políticos, o a los mismos políticos.Para la diputada Milena Calderón Sol de Escalón, subjefa de fracción de ARENA, justificó la ayuda a la ONG's en que algunas de estas hacen el trabajo que el Estado debería realizar.La diputada hizo llamado a la Corte de Cuentas de la República a que estén auditando la forma de cómo utilizan los fondos. "Este debate (entrega de fondos a las ONG) va a contribuir en que el país tenga mas transparencia", expresó Calderón Sol de Escalón.El diputado René Portillo Cuadra, quien también es miembro del COENA, dijo que "no es malo" entregar dinero a las ONG's siempre y cuando "hagan bien las tareas".Por su parte, el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana; dijo que la entrega de dinero es una práctica que siempre se ha dado en los presupuestos generales. "Desde 1992 siempre ha existido financiamiento a instituciones no gubernamentales", agregó Lorenzana.