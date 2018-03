GOES y ARENA reanudan diálogo fiscal en medio de acusaciones

Lee también

Después de un intermedio de vacaciones de fin de año y con un país en problemas financieros, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, y el jefe de fracción del principal partido de oposición, ARENA, Alberto Romero, sostuvieron ayer por la tarde una reunión para definir la agenda que trabajarán en adelante en las mesas de diálogo: fiscal, económica, café y posiblemente la conformación de la mesa de pensiones que se mantiene pendiente de integrar, porque, según ARENA, el Gobierno les ha vetado sus propuestas.Antes de eso, ambos funcionarios se enfrentaron debido a que el diputado de ARENA Juan Valiente acusó al Gobierno de mantener paralizadas las mesas desde hace seis semanas, porque no habían convocado. A criterio del secretario técnico, en las negociaciones existen obstáculos, porque en ARENA hay división interna y no solo basta hablar con los liderazgos de ese partido, en referencia al jefe de fracción y al presidente de ARENA, Mauricio Interiano.“Ellos mismos dicen: ‘Mire, si nosotros tenemos un kínder en la Asamblea, allí hay gente que nadie la controla”, señaló Lorenzana ayer, en la entrevista matutina de “Frente a Frente”. Dijo que en ARENA lo único que los unifica es que quieren que el Gobierno fracase, porque están pensando electoralmente.Lo cual no pasó por alto para Romero y en una conferencia en su oficina en la Asamblea Legislativa calificó las declaraciones como “infantiles”, y dijo que, a diferencia con el FMLN, ellos sí deliberan y discuten, mientras que en el Frente “agachan la cabeza y no expresan lo que sienten”.“Es bien difícil sentarse cuando estás recibiendo ataques de funcionarios del FMLN”, sostuvo el jefe de fracción de ARENA. “No vemos que haya voluntad para que de veras avancemos en temas importantes del país”, agregó.Tras los dimes y diretes, frecuentes en este proceso de diálogo, Lorenzana explicó el objetivo de la reunión: “La idea es reactivar la mesa de diálogo. Hoy nos reunimos para situar la agenda. Yo adopté un compromiso con ellos para presentarles una propuesta de ruta del trabajo. Está elaborada esa ruta y luego vamos a sistematizar las reuniones con la mesa”, indicó.Para el jefe fracción de ARENA, la prioridad en la agenda de la mesa fiscal es discutir el proyecto de presupuesto 2017, para que cumpla con la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual busca poner candados a los gastos. “Lo primero es adecuar el presupuesto 2017 a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya está vigente a partir del 1.º de enero. Creo que es el primer paso que debemos definir todos los partidos políticos con el Gobierno”, dijo Romero, más tarde.Según ARENA, el déficit estimado del presupuesto 2017 es cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se debe reducir a alrededor del 2.5 % del PIB; es decir un 1.5 %, que son alrededor de $450 millones para garantizar el cumplimiento con la ley fiscal, para garantizar que se puede iniciar un proceso de solución de la crisis financiera que se enfrenta.Aunque las reuniones de las mesas vienen desde octubre de 2016, Romero dijo que van por pasos y lo primero fue firmar un acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, el pasado 10 de noviembre, que incluyó la aprobación de la emisión de $550 millones en bonos, de un total de $1,200 millones, y la aprobación de la ley fiscal, quedando pendiente seguir con el diálogo para buscar aprobar el resto de los bonos.Además, se pidió la ayuda de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitó al país en la segunda semana de diciembre y que según Lorenzana se prevé que regrese este mes.En la última reunión que sostuvieron, a finales de noviembre del año pasado, buscaban una salida jurídica para modificar el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017, con el fin de que se contemple el financiamiento para el pago del escalafón de los empleados de salud, pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), pago de deuda de pensiones, y el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).Además, quedó pendiente en que técnicos revisarían en qué rubros podrían disminuir gastos para financiar el presupuesto. Romero dijo ayer que el Gobierno debe dar señales de ahorro, pero no descartan que se pueda buscar aprobar más bonos y una reforma a ley del escalafón de salud.El desfinanciamiento del proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno, el 30 de septiembre de 2016, provocó que los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC negaran sus votos para aprobarlo, y generó que actualmente el país esté funcionando con el presupuesto aprobado para 2016. El FMLN asegura que ya no se puede modificar el proyecto de presupuesto. Además, la diputada efemelenista Lorena Peña aseguró que por la falta de presupuesto, 50,000 empleados, entre ellos maestros y policías, serán afectados al no recibir aumentos salariales, además de castigar la inversión en nuevos proyectos.