Galeas, el agente que se convierte en el payaso Pechuguín

Alberto Galeas trabaja a diario como miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) en Usulután; sin embargo, en sus ratos libres se dedica a otra de sus pasiones, ya que se convierte en el payaso Pechuguín.Con más de 20 años de trayectoria policial, Galeas dice que 16 de estos los ha combinado con el arte de entretener a niños, jóvenes y adultos. Su motivación, asegura, siempre ha sido dar alegría con sus dinámicas y chistes.“Siempre me ha gustado trabajar con los niños, siento que es mi vocación, por lo que me gusta darles alegría, me motiva y me gusta mucho verlos reír”, expresó.Galeas manifiesta que es complicado realizar eventos debido a que el tiempo libre también lo aprovecha para convivir con su familia. Sin embargo, se enfoca en colaborar con compañeros de trabajo al participar en fiestas familiares y eventos organizados por la PNC.Asimismo, asegura que aunque hay compañeros de labor que lo critican, la mayoría lo apoya y eso lo motiva a continuar realizando sus dos pasiones.“Algunos compañeros quedan sorprendidos cuando se dan cuenta de que uno es payaso, porque no es de cualquiera, ya que nuestro trabajo es estresante, pero yo estoy a disposición de ellos ante cualquier fiesta y estamos a la orden también de la corporación”, indicó el agente Galeas.Al consultarle a Pechuguín sobre si realizar eventos le sirve como un escape de lo que vive a diario como agente, considera que él le ayuda a los demás a distraerse. Asegura que cuando se mete en el papel del payaso, olvida su faceta de elemento de seguridad pública.“Creo que los shows les sirven más a quienes les llevo el mensaje, porque yo ya estoy preparado psicológicamente y lo disfruto siempre, porque mi característica es andar siempre alegre. Me gusta ser payaso y policía”, apuntó.El aspecto complicado de ser payaso, explica, es cuando se enfrenta con niños o adultos de diferentes temperamentos. “Es complicado trabajar en ambientes con distintos temperamentos, pero sale mejor cuando los niños se involucran y con padres proactivos se acomoda más uno en el show, sale más fácil”, añadió Galeas.Pechuguín también participa en actividades de la comunidad donde reside.