Gallegos: "Cada oficial de información tiene autonomía"

El diputado por GANA, Guillermo Gallegos, también miembro de la junta directiva de la Asamblea Legisativa, aseguró que la actualización de información reservada en el órgano Legistivo hecha el pasado lunes no fue estudiada por la junta directiva, sino por el oficial de información de la Asamblea.

El lunes el Portal de Transparencia de la Asamblea actualizó el índice de información reservada de la institución, donde incluyó 20 puntos, entre ellos la disponibilidad de presupuesto de los grupos parlamentarios, itinerarios de viajes para misiones oficiales, seguros de viajes otorgados a diputados y empleados legislativos mientras no haya concluida la misión, licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informes de auditoría interna y expedientes de elección de funcionarios de segundo grado y expedientes de comisiones especiales cuyo tema sea de carácter privado.

Esto, según Gallegos, fue una decisión del oficial de información de la Asamblea, Arturo Ernesto Mossi Henríquez, a quien, dijo, le pidieron una corrección y que solo se incluyan, de manera temporal, tres puntos: procesos de compras y adquisiciones, viajes de diputados y elección de segundo grado.

De ahí que este lunes, una semana después, en lugar del documento con nueve páginas y 20 puntos relativos a información reservada en el portal de Transparencia de la Asamblea, se había colgado un nuevo documento con dos páginas y tres puntos.

"Nosotros como junta directiva hemos hecho una corrección. Las reservas de cada institución por ley las maneja el oficial de información y ese tema no lo vimos nunca en la junta directiva pero hemos acordado solicitarle al oficial de información que sean solo tres puntos, los procedimientos de la UACI, los viajes de los diputados mientras se estén llevando en curso y el otro tema es la elección de los funcionarios de segundo orden, mientras se esté llevando el poceso. Una vez esto esté finalizado se podrá dar a conocer la información que se requiera", mencionó Gallegos.

"Como ustedes entenderán cada oficial de información tiene autonomía lo cual nosotros no compartimos y hemos pedido que se revierta y solo queden estos tres puntos. Para ser sinceros nunca lo vimos en junta directiva", agregó el legislador de GANA.

El domingo, la Asamblea emitió un comunicado en el que expresaba que "la elaboración del Índice de Información Reservada se ha realizado en conformidad con el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) vigente desde 2010".

Además el comunicad dice que "la Nueva Asamblea Legislativa es lo más transparente que ha existido a lo largo de la historia pues en las legislaturas pasada no existió un Índice de Información ya que no había información publicada y quedaba a total discreción del presidente de la institución definir cuáles datos tenían reserva y cuales no".