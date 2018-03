Gallegos: “Es nula la posibilidad de que hoy haya presupuesto”

Lee también

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, aseguró esta mañana que es "nula la posibilidad de que hoy pueda haber presupuesto (general de la nación para 2017)".Gallegos negó que todos los diputados de GANA estén listos para votar. Según él, al menos ocho parlamentarios no lo harán.Estas declaraciones las brindó luego de que el presidente de ese partido, Andrés Róvira, asegurase que brindarían sus votos y se unirían al FMLN para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2017, si en el dictamen se encontraban incluidos los rubros faltantes, como el escalafón, pago del IPSFA, pensiones, entre otros.Sin embargo, con 31 diputados del FMLN y 11 de GANA, no se suman los 43 votos necesarios para que esto pueda concretarse.Por otra parte, la dirigencia de ARENA manifestó que no le sorprendería si el FMLN decidiera aprobar el presupuesto sin sus votos.El FMLN, de hecho, no desistirá y en la sesión plenaria de hoy de la Asamblea Legislativa intentará obtener los 43 votos para aprobar el proyecto de Presupuesto de la Nación, pese a que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aceptó el lunes en la comisión de Hacienda que tienen un faltante de $273 millones: $227 millones para el pago de deuda de pensiones y $46 millones para el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), sin contar que no contemplan el 100 % del escalafón de salud y de ley de veteranos de guerra ni el subsidio a la energía eléctrica.