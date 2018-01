Gallegos: "Me gustaría ser presidente de El Salvador"

Este sábado, el partido GANA lanzó su campaña para las siguientes elecciones de diputados y alcaldes. El evento tomó lugar en Aguilares, San Salvador, municipio que Gallegos asegura lograrán ganar en los siguientes comicios.

Durante su intervención, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo que se siente solo. "Muchas veces me he sentido solo en esta lucha que yo he emprendido". Luego, contó que mucha gente le ha preguntado si él quisiera ser presidente de la nación, a lo que él responde que sí. "¿Por qué me gustaría?", para cambiar todo lo malo que hay en este país, comenzando por la delincuencia", aseguró el funcionario desde el escenario montado para el evento.

Les pido si VOTO para continuar la lucha que he emprendido contra las pandillas, pero al joven sano debemos darle la oportunidad con la prevención. pic.twitter.com/soFVKyGhj8 — Guillermo Gallegos (@GGallegos24) 7 de enero de 2018

En agosto, LA PRENSA GRÁFICA publicó que una ONG relacionada con el partido GANA recibió $350,000 provenientes de fondos públicos, entre 2015 y 2016, para trabajar con ciertas alcaldías, pero esas alcaldías aseguraron que nunca recibieron dinero o ayuda en proyectos. APDEMES es el nombre de dicha ONG y fue fundada por Julia Nora Romero de Gallegos, esposa del diputado Guillermo Gallegos. Romero de Gallegos también aparece entre los fundadores del partido GANA.