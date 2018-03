Gallegos: “Ninguna aseguradora quiere darle seguro médico a la Asamblea”

Lee también

El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dijo este jueves en conferencia de prensa que "ninguna aseguradora quiere darle un seguro médico" a los 84 diputados de la institución. Aseguró que ninguna empresa se presentó a la primera licitación, gestionada con el mecanismo de compra de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).



Gallegos argumenta que un seguro médico privado "no es un derecho adquirido", sino un "beneficio laboral", por lo que la Junta Directiva del parlamento luchará para que se logre recontratar este servicio. Para ello, acordaron llevar a cabo una segunda licitación, proceso que tardará uno o dos meses más.



"No se puede hacer la contratación directa de seguro médico hasta no agotar todas las instancias", afirmó.



El pasado febrero, Gallegos dio a conocer que el monto para esta contratación se redujo de $6 millones a $4.5 millones. En su conferencia de este día, el funcionario también manifestó que las medidas de austeridad presentadas por el Ejecutivo le parecen "muy limitadas" y que está de acuerdo con una reducción de salarios para funcionarios públicos.



En relación con la encuesta de LPG datos, que sondea la intención voto de los salvadoreños, a un año de las próximas elecciones legislativas, dijo sentirse satisfecho, porque GANA se consolida como la tercera fuerza política. "El FMLN debe revisar el trabajo que está haciendo", aseveró, luego de conocer que ARENA le lleva ventaja según la encuesta, publicada este día por LA PRENSA GRÁFICA.



El militante de GANA también anunció que su partido apoyará la propuesta a reforma de pensiones que fue presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (IC