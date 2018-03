Gallegos advierte que AL se puede quedar sin seguro

Lee también

El presidente de la Asamblea Legislativa (AL), Guillermo Gallegos, dijo ayer durante una entrevista radial que ninguna empresa ofertó para dar servicio de seguro médico privado a los diputados, empleados y sus familiares luego de buscar a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS).El congreso ofrece $4.5 millones para la aseguradora que se quiera hacer cargo del cuidado de la salud de sus diputados y los empleados. Buscar la contratación de este beneficio mediante la BOLPROS fue el segundo intento que hizo la Asamblea luego de que en la primera licitación no se llegó a un acuerdo.En ese sentido, la junta directiva de la Asamblea ha decidido iniciar un nuevo proceso de licitación; sin embargo, Gallegos dijo que si no se presentan oferentes, evaluará que la Asamblea ya no tenga seguro médico privado.“Si en esta segunda oportunidad no se presenta una aseguradora, podría ya no contratarse, pero tendríamos que consultarlo”, dijo Gallegos.Agregó que es falso el reclamo de sindicatos sobre que el seguro médico “es un derecho ganado”. Además, dijo que se han dado abusos de este beneficio.Expresó que sería “penoso que el sindicato de la Asamblea nos demande por no prestarle el seguro médico privado”.