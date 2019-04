Gallegos interesado en presidir de nuevo Asamblea

Los diputados Guillermo Gallegos y Francisco Zablah, ambos de GANA, han externado abiertamente su intención de buscar la presidencia de la Asamblea Legislativa en caso de que se discuta un nuevo protocolo de entendimiento legislativo que deje sin efecto el que se alcanzó el año pasado, que estableció que a partir de noviembre Mario Ponce, del PCN, tomará el lugar que actualmente ocupa Norman Quijano.

Sin embargo, partidos como ARENA, PCN y PDC manifestaron que no existe ninguna discusión sobre dicha posibilidad. Mientras que el diputado no partidario Leonardo Bonilla se mostró en contra de esto al asegurar que se trataría de un mal mensaje a la población puesto que "significaría que no hubo entendimiento para el protocolo anterior".

Gallegos ayer expresó: "Si se dan las condiciones, yo no puedo decir que no aceptaría... Para mí sería un orgullo poder dirigir nuevamente la Asamblea Legislativa", recordando que en la legislatura 2015-2018 ocupó el cargo por 18 meses.

Luego, Zablah dijo que se siente capacitado para llegar al puesto después de una carrera de 10 años como legislador.

"Me creo capaz de un puesto como ese y hacer un cambio en la imagen que tiene la Asamblea y de muchas cosas que se tienen que mejorar aquí. Los que ya estuvieron nos tienen que dar la oportunidad a otros a que podamos tener el derecho de participar", mencionó Zablah.

Tanto Gallegos como Zablah aseguraron que la posibilidad de postularse depende de que exista un consenso para cambiar el actual protocolo de entendimiento; algo que según Antonio Almendáriz, del PCN, no ha sido ni si siquiera conversado.

"Es más el interés de una persona que tiene la intención o le gustaría hacer eso (un nuevo protocolo)", manifestó Almendáriz.

Por su parte, Marcela Villatoro, de ARENA, dijo que se deben mantener los acuerdos alcanzados.