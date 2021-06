Gallegos, sobre su aparición en listado de EUA vinculado a corrupción: “No tengo procesos abiertos en el país”

Guillermo Gallegos (GANA), diputado afín al oficialismo, aseguró esta mañana sentirse tranquilo, un mes después que su nombre apareciera en un listado publicado por Estados Unidos, de funcionarios salvadoreños de quienes se sospecha tienen vínculos con casos de corrupción o de narcotráfico, y del que Gallegos forma parte junto a otros cuatro políticos criollos.

Desde su aparición en el listado, Gallegos no había aparecido en público y su único pronunciamiento llegó a través de su personal de comunicaciones, que indicó que el legislador no se pronunciaría hasta tener conocimiento o notificación oficial de su aparición en la lista. Sin embargo, luego de presentar una pieza de correspondencia esta mañana, el diputado fue cuestionado por el tema y aseguró estar “tranquilo” ante el tema.

“Es una lista de la congresista Norma Torres, que ha tenido como fuentes a El Faro, Factum, a Ernesto Muyshondt, a Javier Simán, a Roberto Rubio”, apuntó Gallegos; aunque las fuentes del listado no son las mencionadas por el legislador, sino el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Lo importante es que el Departamento de Estado pueda contrastar esa información con las instituciones que velan acá por el combate a la corrupción, y a la impunidad. Yo me he dedicado a solicitar ante todas las instituciones que velan por eso -- Corte de Cuentas, Tribunal de Ética, Probidad, Hacienda, Fiscalía-- y en ninguna de estas instituciones aparece mi nombre como que esté siendo procesado por algún delito de corrupción o algo similar”, agregó Gallegos.

“No tengo procesos abiertos en el país, y eso a mí me da una gran tranquilidad. El listado de ella es el de ella realmente, ella tendrá sus razones. De nadie es desconocido el enfrentamiento que he tenido con El Faro, principalmente, de acusaciones, pero es Dios y la justicia quien se va a encargar. Si algo llega a pasar, son decisiones muy propias del gobierno de Estados Unidos y uno no puede hacer nada ante las decisiones de ellos”, sentenció el legislador.

Gallegos ha diputado con las banderas de ARENA y GANA, partido formado tras una ruptura al interior de ARENA en 2009, y que desde su formación se ha aliado con los partidos que han detentado la presidencia para ofrecer sus votos: primero, con las dos gestiones presidenciales del FMLN, y ahora con Nuevas Ideas.

Además, Gallegos fue presidente de la Asamblea Legislativa durante la segunda mitad de la legislatura 2015-2018, gracias a un acuerdo con el FMLN para repartirse la presidencia del órgano legislativo.

Gallegos ha sido objeto de varias investigaciones periodísticas en las que se le vincula, entre otras cosas, a viajes fantasmas para cobrar viáticos por viajes no realizados, o a creación de ONG también fantasmas para recibir fondos del Estado.

Además de Gallegos, el listado publicado por Estados Unidos también mencionó a Carolina Recinos, jefa de gabinete del gobierno de Nayib Bukele; Rogelio Rivas, exministro de Seguridad; José Luis Merino, dirigente histórico del partido FMLN; y a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y también miembro del FMLN.