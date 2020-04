Ganaderos buscan abastecer mercado

Un grupo de ganaderos de la zona oriental, manifestaron su descontento por la falta de regulación en la importación de productos lácteos desde Nicaragua, lo que afirman les ha provocado más pérdidas de lo normal, sobre todo en este periodo de emergencia por el COVID-19.

Los ganaderos aseguraron que algunos productos de los importados de ese país son buenos, pero advierten que hay otros que ingresan de manera ilegal y pueden causar daño a la salud.

"Pedimos que se cierre la frontera por sanidad, que los ganaderos locales puedan abastecer el mercado nacional, una semana más (de cuarentena) y nos van a quebrar económicamente" expresó Javier Reyes, ganadero de San Miguel.

Mientras que Pedro Castillo, ganadero de San Vicente, considera que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no ha confiado en ellos para que se hagan cargo del abastecimiento de productos a escala nacional. "Mientras no se les restrinja la entrada al país de los productos lácteos extranjeros y no se nos permitan a los productores salvadoreños, demostrar que somos capaces de suplir la demanda nacional, nos van a reducir a la mínima expresión, solo la mitad vendemos", indicó Castillo, quien asegura que las botellas de leche las tiene que vender a precios que le generan ganancias mínimas y los costos de producción aumentan. Hoy por la mañana esperan reunirse con representantes del MAG en San Salvador.