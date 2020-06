Ganaderos de San Ildefonso afectados por emergencia nacional

Ganaderos de San Ildefonso, San Vicente, manifestaron que se han visto afectados directamente en sus ventas debido a la emergencia nacional por covid-19. Asegurarpn que los más vulnerables son los ganaderos informales, que no pertenecen a la cooperativa del municipio, quienes representan el mayor número en la localidad, y enfrentan pérdidas de un 100% en sus productos.

La leche han tenido que venderla a bajo precio o cuajarla, el queso producido no lo han podido comercializar debido a que no ha sido posible surtir tiendas o pupuserías, pues la mayoría cerró porque no tienen servicio a domicilio.

Los que se dedican a comercializar reses en tiangues o para destazar tampoco han podido realizar esa actividad por la restricciones de movilidad, otro rubro de este sector que cobra relevancia para la economía de los fonchanos, según los afectados.

Afirman que a eso suman que el precio de la materia prima para alimentar el ganado ha incrementado sustancialmente, y además han notado que la alta competencia en leche en polvo proveniente de otros países, que afecta la comercialización de leche fluida, asegurando que en el país también hay capacidad de elaboración y pueden proveerla.

"Nos sentimos abandonados, hasta la fecha, ni antes de la pandemia ni ahora hemos recibido comunicación o la visita de alguien del gobierno . Somos ganaderos y agricultores que sostenemos el municipio", dijo Mario Nelson Marín. La actividad económica y de empleo más importante de esta localidad es la ganadería.