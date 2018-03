Gasto de las 262 Alcaldías pasó de $345 mill a $713 mill en diez años

Lee también

Las 262 alcaldías del país han pasado de gastar $345.5 millones a $713.1 millones. Así lo refleja el “Análisis de las finanza públicas de la municipalidades de El Salvador”, un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que dio a conocer el Ministerio de Hacienda hace una semana, y que abarca la evolución del gasto municipal entre 2006 y 2015. El estudio se elaboró en 2016.Los resultados de este se dan a conocer en momentos en los que la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) reclama los constantes atrasos del Gobierno en el pago del Fondo para el Desarrollo Económico de los Municipios de El Salvador (FODES).Dicho incremento se debe, según el estudio, en lo principal a dos factores: gasto en remuneraciones y la titularización que hacen las municipalidades.“Durante el período 2006-2015, el gasto de las municipalidades casi se triplicó, pasando de $345.5 millones a $713.1 millones. Lo anterior puede ser explicado por el aumento en el endeudamiento contratado por estas entidades, que ha venido generando un costo financiero creciente para las mismas. El rubro de gastos corrientes es el siguiente en la lista, al multiplicarse 2.1 veces en el mismo período y finalmente el gasto de capital que casi se duplicó, al multiplicarse 1.7 veces durante el período señalado”, dice el análisis del BID publicado por el Ministerio de Hacienda.El estudio asegura que las alcaldías gastan más de los ingresos que reciben. Esto ha llevado a que incluso se reduzca el número de municipios que en el 2006 superaban sus ingresos en comparación con los gastos anuales. El documento hace énfasis en el impacto que tiene el tema de las remuneraciones en el gasto de las municipalidades.“Dentro del gasto corriente, el rubro remuneraciones es el que posee mayor peso, aunque a lo largo del período de análisis su participación se ha venido reduciendo. Entre 2006 y 2015, las remuneraciones crecieron de manera importante, incrementándose en promedio un 8.2 % anual, tasa que se ubica por encima de la registrada para los ingresos corrientes (6.29 %)”, se lee en el mismo.El ministro de hacienda, Carlos Cáceres, incluso mandó a los diputados y alcaldes “a que revisen el documento, para que se den cuenta de la verdad de las finanzas de las municipalidades”.El vicepresidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y alcalde de Sonsonate por el partido ARENA, Roberto Aquino, dijo que los datos del estudio publicado por Hacienda son “un revanchismo” a los señalamientos que COMURES ha hecho por la posible malversación de fondos FODES, por parte del ministro Carlos Cáceres.“A mí más me parece como que es un argumento de justificación, porque él ha malversado los fondos FODES. Yo lo he dicho reiteradamente sobre por qué la Corte de Cuentas no lo sanciona o la Fiscalía, si es de hecho, de oficio que deben actuar, porque todo mundo sabemos que no nos pagan el FODES. Es una clara malversación, porque ha ocupado esos fondos para otra cosa. Esto es una respuesta revanchismo, porque los alcaldes estamos cuestionando su actuación, ante esta presión que estamos haciendo”, dijo Aquino.El estudio da cuenta de cuáles son las alcaldías que más gastos tienen, así como el nivel de deuda que han acumulado por año. En ese sentido, la comuna que más gasto tiene es la de San Salvador, que administra Nayib Bukele, del FMLN.Para 2006, la comuna capitalina tenía una deuda de $20.55 millones. Esta se incrementó a $65.02 millones en 2015. El BID reitera en el estudio que las titularizaciones son uno de los factores que más están elevando la deuda municipal y ve con preocupación esta práctica. En la gestión de Bukele esta práctica se ha hecho frecuente.“Los municipios de San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla han llevado a cabo procesos de titularización, comprometiendo de esa forma los flujos futuros de ingresos que perciben estos municipios”, se lee en el estudio.En la lista de los más endeudados para 2015 también están San Miguel y Santa Tecla. La comuna migueleña, que en 2006 tenía una deuda de $2.28 millones, para 2015 llegó a $20.43 millones.En el tercer lugar está Santa Tecla, que en 2006 tenía una deuda de $5.03 millones y 2015 alcanzó los $14.99 millones. “Yo invito a los diputados y a los mismos alcaldes, que les conviene revisar este informe. Vale la pena que lo vean, porque ahí está la verdad sobre las finanzas públicas de las alcaldías”, dijo Cáceres en conferencia de prensa, tras rendir informe del uso de los fondos públicos de 2016 a la Asamblea.