General Rafael Bustillo sobre caso El Mozote: "Yo no tuve conocimiento qué hizo el Batallón Atlacatl. Me di cuenta hasta que la masacre salió en los periódicos"

En el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera dio su declaración el general Juan Rafael Bustillo, señalado por delitos de lesa humanidad en la masacre perpetuada por el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) "Atlacatl" en los caseríos El Mozote, Pinalito, Ranchería, Toriles, Jocote Amarillo, los cantones Cerro Pando y La Joya pertenecientes a los municipios de Arambala y Meanguera, al norte de Morazán.

Bustillo es un excomandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, señalado, aparte de la masacre de El Mozote, como participe de la masacre de 6 sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y su hija, y de la tortura, violación y asesinato de la enfermera francesa, Madeleine Lagadec, en 1989.

Con amplia presencia de la prensa, de las vícitmas y su abogados, Bustillo se sentó en el banquillo de los acusados para escuchar al juez que lleva el caso que le leyera las acusaciones en su contra.

Previo a la instalación de la audiencia, la defensa de Bustillo solicitó que en la sala solo se quedaran la parte fiscal, la defensa y el juez y que fueran retirados los periodistas y las víctimas mientras Bustillo declaraba, la petición fue desestimada por el juez, e incluso el mismo general expresó que no tenía inconveniente en que estuvieran más personas en la sala.

Entre las primeras aseveraciones que el militar, ahora retirado, ha dicho mencionó que el no podía dar una orden directa a un comandante de infantería, y que él solo autorizó la salida de dos helicopteros que le fueron solicitados.

"Yo no tuve conocimiento que hizo el Batallon Atlacatl, no sabia que el BIRI estaba en Morazan. Me di cuenta hasta que la masacre salio en los periodicos", ha dicho. "Yo no se que fue a hacer el batallón (a El Mozote)", agregó.

"Yo no tenía ningún conocimiento (de la Operación Rescate)", puntualizó.

"Creo que fue por iniciativa propia del coronel Monterrosa que ordenó el asesinato de toda esa población en El Mozote. Fue una locura de parte suya", fue otro de los puntos que el militar expuso ante el juez y las víctimas.

Bustillo es el primer exmiembro de alto rango militar que dirigió parte de la guerra civil salvadoreña en declarar en un proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, organismo creado para obtener un informe completo del conflicto armado en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote, y los sitios antes mencionados.

Entre los argumentos dados por Bustilo se encuentra precisamente el informe antes descrito, en el que según él, la Fuerza Aérea de El Salvador no es mencionada ni relacionada a la masacre de El Mozote.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

El proceso, que se inició en 2017, se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 40 testigos.

La audiencia ya ha finalizado con la declaración del militar retirado.