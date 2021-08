Geovanny Beltrán, el artista que decora Tenancingo

Geovanny Vladimir Beltrán, de 29 años, es un reconocido pintor del municipio de Tenancingo, en Cuscatlán, que plasma su arte en murales del parque central de la localidad, en algunas paredes del mercado y en los dibujos del piso de la iglesia católica.

Su talento en la pintura y el dibujo lo descubrió desde muy pequeño. Comentó que, cuando cursaba primer grado, ganó un concurso de pintura organizado por el centro escolar donde estudiaba.

"Inicié desde muy pequeño, veía a mi hermano mayor dibujar y a veces pintar, me gustaba imitar lo que él hacía. Cuando cursaba primer grado, gané un concurso de pintura, y los maestros en ese entonces le dijeron a mis padres que yo tenía talento para pintar", relató el artista.

Indicó que en su comunidad hay talento para destacar en el dibujo y pintura, pero que debido a la falta de oportunidades y poca rentabilidad en este arte, muchos se dedican a otras ocupaciones.

"La situación para un artista es difícil, en mi caso, tengo familia y debo ver cómo me gano la vida y les proveo de alimentos. Siendo pintor, debo decirlo, no se gana mucho, pero hasta el momento, con dificultades, he podido salir adelante, a través de mi arte", detalló Beltrán.

Su talento se ve reflejado en la diversidad de murales que adornan el parque central de Tenancingo.

Gracias a su destacada creatividad y destreza, Beltrán se encuentra pintando imágenes de santos en el piso de la iglesia católica del municipio, la cual está siendo remodelada por las autoridades.