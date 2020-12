Gerardo Álvarez, exmilitar de sexta brigada, intenta ocultar antecedentes de violencia contra expareja a quien intentó matar con piedra

Gerardo Otoniel Álvarez, capturado el miércoles por el feminicidio agravado tentado de su expareja, confirma que tiene formación militar y sirvió en la sexta brigada de infantería de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en 2010.

Valiéndose de su fuerza y entrenamiento, Álvarez sometió a la ex compañera de vida que -debido a agresiones anteriores- ya había intentado protegerse de él solicitando una orden de alejamiento que fue otorgada por un juez de Paz del municipio de Alegría, Usulután, misma localidad donde fue atacada con una piedra ante la mirada de otras personas que no intervinieron.

El crimen ocurrió menos de una semana después de que se conmemorara el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Menos de una semana después de que decenas de mujeres se concentraran en el monumento a la Constitución para exigir al Estado justicia para las víctimas.

Esposado y ante los micrófonos y cámaras de medios de comunicación, Álvarez llora. Llora de la misma manera en que lloró el feminicida Mario Huezo en el funeral de la periodista Karla Turcios después de haberla asesinado y tirado su cuerpo en una carretera desolada en Santa Ana en abril de 2018, cuando fingía su inocencia.

Álvarez no puede alegar inocencia pues hay un video y varios testigos del crimen. Entonces, opta por decir que "no sabía lo que andaba haciendo", intenta justificar sus agresiones consuetudinarias y argumenta: "en un chispaso me metí en ese problema". Además, lejos de admitir que la violentaba antes de intentar matarla con una piedra, afirma que no tenían problemas y culpa el alcohol y drogas que supuestamente había consumido para justificar su comportamiento.

Esta es uno de los argumentos más comunes que agresores y víctimas mencionan en casos de violencia. Instituciones y organizaciones que luchan contra la violencia de género e intentan ayudar a víctimas ponen este punto claro en repetidas ocasiones para recordar que es una excusa con la que agresores intentan excusar una violencia que se alimenta de la cultura machista que perpetúa estas agresiones y feminicidios.

Mientras su expareja se debate entre la vida y la muerte debido a la gravedad de las lesiones que sufrió a manos de su agresor, Álvarez intenta mostrar que es un buen padre. Dice que daba dinero a los dos hijos que procreó con ella. "No podía faltar a mis hijos", menciona. Se desconoce si esto es cierto o no.

Álvarez tenía prohibido acercárse o comunicarse con la víctima como parte de la orden de alejamiento en su contra. Si el demandado viola la orden judicial, enfrenta la cárcel por poner en peligro a la víctima. Álvarez admite que le llamó por teléfono y que por eso estuvo preso recientemente.

Por otra parte, asegura que la orden de alejamiento no fue solicitada por su expareja sino por familiares de ella; sin embargo, esto no es posible, pues es solamente la víctima quien puede solicitarla ante un juzgado. Algunas veces esta se extiende a los hijos y parientes cercanos.

Álvarez no solo intentó acabar con la vida de la pareja que antes sometió a diversos maltratos sino que también se llevó a sus hijos que estaban en Apopa con la madre. Las autoridades no han detallado sobre su situación para protegerlos al ser también víctimas y menores de edad.