Gerardo, el zapatero que calza a los viroleños

Gerardo Alberto Santana es un zapatero de 44 años, que desde que era un niño empezó a aprender el oficio, tras aplazar el sexto grado de educación básica y ser castigado por su padre.

Gerardo atiende uno de los pocos talleres artesanales de zapatos que aún quedan en la ciudad de Zacatecoluca y que funciona en su casa bajo el nombre de Calzado Santana. También se dedica a remendar zapatos en el mercado viroleño.

"Fabrico y reparo zapatos. Trabajo en las mañanas como ‘remendón’ (reparador de calzado) y por la tarde me dedico a hacer calzado en mi taller. Actualmente estoy fabricando desde calzado ortopédico hasta zapatos que veo en internet", afirmó el zapatero. Añadió que en su taller cuenta con las herramientas y la maquinaria necesaria para fabricar cualquier modelo de zapato.

"Tengo 235 pares de hormas para diferentes edades y estilos; además, de segunda mano he adquirido maquinaria para zigzag, cosedora de suelas y troqueladoras que permiten fabricar zapatos de la mejor calidad", aseveró.

Gerardo es auxiliado por su esposa en diferentes actividades dentro del taller, pero el calzado lo trabaja él, llegando a elaborar hasta seis pares diarios en temporadas altas como diciembre.

"A mi me toca hacer las veces de ensuelador y alistador. Me toca pesado, pero le he enseñado algunas cosas a mi esposa y junto a ella nos ponemos a diseñar el calzado. Cuando fabrico bastantes zapatos me voy a vender al mercado de Usulutan y otras ciudades, más que todo en esta temporada de fin de año", mencionó.

Los precios de los zapatos que fabrica Gerardo son de $15 hasta los $75 dependiendo material y el estilo.

Algunos de sus clientes aseguraron que prefieren el calzado de Gerardo a los que venden en tiendas porque es mejor andar zapatos a la medida y de materiales resistentes.

"Yo antes solo compraba en zapaterías, pero los zapatos se me arruinaban rápido y ahora que él me los hace a la medida me duran más y es mejor porque yo decido de que material lo quiero. Mis favoritos son los zapatos de cuero, solo le llevo los diseños y me los hace idénticos", mencionó Aracely Cortés, una cliente de Gerardo.

Su taller de elaboración de zapatos está ubicada en la pequeña cochera de la casa de la familia situada sobre la 7.ª calle Poniente del barrio Los Remedios de Zacatecoluca. "Quisiera llegar a producir muchos zapatos y que el negocio crezca, ojalá algún día pueda lograr ese sueño", expresó el artesano.

Si dese adquirir zapatos elaborados por Gerardo puede encontrarlo en su taller o en el mercado de Zacatecoluca.

Producto. Algunos de los estilos de calzado que más fabrica el artesano son zapatillas de uso diario en diferentes colores para mujeres.