Gerencia comercial concentra mayoría de problemas en ANDA

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, informó que harán auditorías externas a dependencias de la autónoma ante anomalías efectuadas durante administraciones pasadas.

"Hemos encontrado indicios de mala administración, de una mala gestión que hubo no solo en los últimos 10 años, sino que en los últimos 15 años de gestión de la ANDA y eso es lo que ha logrado llegar a esta conclusión de tener un déficit de más de $33 millones anuales", dijo Benítez.

Agregó que la mayoría de problemas se detectaron en la gerencia comercial, que es la encargada de facturar, percibir recursos y atender las denuncias de cobros excesivos a la población.

"¿Qué fue lo que pasó?, ¿por qué se vino tan abajo la gerencia comercial? Es donde más se le apostó, donde más se le invirtió, se alquiló un edificio, no recuerdo el monto, pero se le gastó más de $50,000 en cambios de estructuras, fachadas, cambios arquitectónicos, un edificio que no es de ANDA", expresó.

Anunció que realizarán una auditoría directa para esa área. "El problema de la ANDA se llama la gerencia comercial, que en este momento es dirección comercial", expuso.

Benítez también cuestiona las razones de la reducción de los ingresos en ANDA, cuando es la única entidad que presta el servicio de distribución de agua potable. Indicó que en 2015 ingresaban cerca de $12.5 millones y que ahora ingresan $9 millones.

Considera que las inversiones que se hicieron en esa dependencia no dieron resultados para mejorar la atención de los usuarios. "La gerencia comercial es la mayor culpable de la situación en la que se encuentra la institución y, obviamente, las cabezas que estuvieron no puede nadie asumir demencia de que no sabía", dijo.

La reducción de ingresos afecta el trabajo de la institución, pues tienen que asumir los gastos de operación, que son $5.5 millones mensuales de pago de planilla, que incluye $800,000 de pagos de horas extra; y otros $1.5 millones de pago de titularización, aparte de la factura de energía.

El déficit en los ingresos de ANDA se mantendría desde hace varios años, solamente en 2012 no se tuvo mayores problemas porque hubo ingreso de cooperación externa.

El problema de recursos incluye que debe asumir el subsidio del agua potable, que representa un monto de $6 millones al mes.

En abril de este año se hizo una reforma al Decreto Legislativo 119 para que la tarifa preferencial que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) cobra a las distribuidoras de electricidad sea aplicada también a ANDA, por la energía que consume para la producción.

"Pero la conclusión no fue tan buena, porque no dice quién va a pagar el subsidio, no dice quién va a ser", dijo.

En el caso de la focalización del subsidio, aseguró que no habrá afectación para las familias de escasos recursos.

También señaló que investigarán los cobros de viáticos y horas extras, ante indicios de que algunos empleados las cobrarían y luego las venden a otros trabajadores de la institución.

"Necesitamos que una auditoría externa, no la que tenemos contratada actualmente, sino que una nueva haga todos estos exámenes para nosotros poder ir a otra instancia, llámese fiscalía", adelantó el presidente.

Otra de las áreas que será investigada es la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) por contratar empresas consultoras sin cumplir con los requisitos.

"Lo peor de este caso es que si ganaron esas empresas, por qué le pagamos más de $1 millón para esos trabajos, lo que hicieron fue ir a cada región de la ANDA y sustraer la información, y esa información fue la que presentaron", manifestó.

Y pide a la Corte de Cuentas a que entregue el informe del examen realizado a la titularización.

Crecimiento

El presidente de ANDA expuso que la planilla de trabajadores de ANDA creció significativamente en las dos gestiones anteriores, principalmente de 2009 a 2018. "Crecieron de 2,500 empleados a 4,300. ¿Da un mejor servicio la ANDA? No. ¿Ha mejorado su imagen? No. Entonces, hay que justificar por qué se contrató ese montón de gente", añadió.

Además, señala que todavía no hay unidad ejecutora y no se ha contratado la supervisión para el proyecto de rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Las Pavas, en San Pablo Tacachico, que es uno de los sistemas que abastece de agua potable al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Benítez informó que ayer presentaría el plan de trabajo de ANDA al presidente de la república, Nayib Bukele, que contiene las propuestas de solución.