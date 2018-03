Gerson Martínez: con ANDA el punto es que se eliminen los abusos

Eliminar los cobros injustos y los abusos de parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) es una de las propuestas que impulsa el exministro de Obras Públicas y aspirante a candidato presidencial por el FMLN, Gerson Martínez.

El exministro de Obras Públicas por ocho años y medio y virtual candidato presidencial del FMLN expresó ayer, durante la entrevista “Punto de vista”, de Radio YSKL, que hay algunas injusticias en ANDA.

“El agua potable es un derecho, es un derecho humano. Siempre he defendido ese derecho como un derecho humano; el agua no es una mercancía y hay que garantizar su provisión. Hay que revisar ANDA, hay que eliminar las injusticias en los cobros de agua potable, hay que revisar ese pliego tarifario. Las familias no pueden pagar más de lo que les corresponde el servicio de agua”, dijo.

El sistema actual cometería injusticias, incluso en la residenciales. “Hay familias un poco más acomodadas que pagan lo justo y hay familias pobres que no”, añadió.

Y es que ANDA es una de las instituciones que más reclamos recibe por parte de la población al no tener el servicio y deber de pagar tarifas elevadas. Es una de las entidades de Gobierno donde el presidente hizo cambios recientemente.

De hecho, quien tomará las riendas del ANDA a partir de este 1.º de abril será Felipe Rivas, el cual fue director del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), una dependencia del MOP, del que Martínez era ministro. Durante el segundo segmento de la entrevista en Radio KL, Martínez se refirió a la llamada de una señora del barrio La Cruz, de Santa Ana, que denunció una fuga “muy peligrosa”. “Yo ya llamé y doña Dora ya fue atendida”, señaló el político. También hizo lo mismo sobre otro oyente, de Pasaquina, en La Unión.

“Yo no estoy diciendo que el agua se dé gratuita. Estoy diciendo que hay que terminar con los abusos. La gente no le está pidiendo que le regalen el agua; la gente lo que está pidiendo es que le cobren lo justo. Hay algunas injusticias”, afirmó Martínez.

400

mil familias serían beneficiadas con la propuesta de Gerson Martínez de reducir el impuesto de la renta al 95 % de las personas naturales con salario menor a $2,000.