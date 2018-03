Gerson Martínez urge a diputados ratificar crédito para 15 caminos rurales

Lee también

El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, urgió esta mañana a los diputados que ratifiquen un crédito por $30 millones que ha sido ofrecido "sin ninguna condicionalidad" por la Cooperación Española.Se trata del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) que además de los $30 millones incluye una donación de $5.3 millones y que estarían siendo destinados para construir 15 proyectos viales como parte del Programa Caminos Rurales Progresivos.Fonprode ya ha tenido tres prórrogas y la última tenía como condición que los fondos comenzaran a ser ejecutados el 1 de abril, es decir, que a la A la Asamblea Legislativa debía haberlo ratificado este mes.Este crédito para Caminos Rurales "está bloqueado desde hace dos años y, si no se ratifica, el país queda mal ante la cooperación internacional", enfatizó Martínez.Y en ese mismo sentido, el coordinador de la Cooperación Española, Ignacio NIcolau, anotó que, si no se aprueba, "no habrá posibilidad de préstamos futuros para El Salvador".Nicolau asegura haberse reunido con varios políticos y que ninguno ha planteado cuestionamientos al préstamo. "No existen razones" para no ratificarlo, acotó.Estos son los 15 caminos rurales que el MOP busca construir con Fonprode:1. Construcción calle El Coco-Chalchuapa, Santa Ana-Ciudad Jerez, Guatemala.2. Mejoramiento de calle antigua a Usulután, Santa María, Santa Elena, Usulután.3. Mejoramiento de calle San Simón , San Isidro, Morazán.4. Mejoramiento de calle del cantón San Antonio, catón El Carrizal, San Miguel y Morazán.5. Mejoramiento de calle San José Cancasque, San Isidro Labrador, Chalatenango.6. Pavimentación de calle caserío El Mozote, caserío Altomiro, Morazán.7. Mejoramiento entre calle del municipio Las Vueltas, Chalatenango.8. Mejoramiento de calle Jocoatique, El Rosario, Morazán.9. Mejoramiento de la prolongación calle Chaparrastique hacia el cantón El Amate - Las Lomitas - El Niño, San Miguel.10. Mejoramiento de calle Circunvalación, en comunidad Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas.11. Calle Tapalhuaca - San Francisco Chinameca, La Paz.12. Mejoramiento entre calle Verapaz y Mercedes La Ceiba y Ramal, entre SA18w y Jerusalén, La Paz.13. Apertura y mejoramiento de calle La Cañada, municipio de Arcatao.14. Mejoramiento calle Victoria - Desvíos Santa Marta - Caserío El Zapote, Cabañas.15. Calle cantón caserío Tejeira-Paso El Mono, municipio de Arambala, Morazán.