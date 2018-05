Gerson promete la mitad del gabinete a las mujeres

El precandidato presidencial del FMLN Gerson Martínez dijo ayer a las bases de su partido en Morazán que de ganar las elecciones internas y luego las presidenciales, las mujeres ocuparán la mitad de los cargos en el Gabinete de Gobierno.

“Si las mujeres representan el 52 % de la población salvadoreña y los hombres el 48 %, lo correcto es que el 50 % de mi gabinete sea de mujeres y el otro 50 % sea de hombres. Esa es una propuesta concreta. No solo decir que las mujeres deben tener más espacio. Hay mujeres talentosas, capaces y valientes. Hay que darles la oportunidad”, declaró.

Minutos antes, en el mismo evento, el precandidato Hugo Martínez había dicho que las mujeres merecen tener más espacio en el gabinete y que se comprometía a abrir esos espacios.

Gerson Martínez también dijo que su gobierno estará comprometido con la transparencia y no tolerará la corrupción.

“Cuando me ofrecieron el Ministerio de Obras Públicas, yo no acepté. Pero me dijeron que ese ministerio era el más corrupto y que eso tenía que cambiar con los gobiernos del FMLN. Así que tuve que aceptar, para que nadie fuera a utilizar los recursos de ese ministerio para la corrupción. De esa misma forma vamos a trabajar en la presidencia, con transparencia. Va a haber cero corrupción”, dijo, y agregó que es “un hombre del que el FMLN no se puede avergonzar”.

El aspirante a candidato presidencial también se comprometió a tener filtros para nombrar a ministros que, según dijo, tengan comprobada experiencia y no estén manchados con ningún caso de corrupción. “No solo las mujeres deben ser valientes, capaces y talentosas, también se les va a exigir eso a los hombres, al 50 % que va a conformar el gabinete”, dijo.