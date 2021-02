Gilberto Amador: "Las modas electorales, las modas políticas son pasajeras, pero lo que hay que construir es una plataforma de Gobierno municipal que responda a las necesidades de la gente"

Es ingeniero en electrónica, oriundo del municipio y según él, su familia llegó al lugar cuando no habían ni colonias en ese sector poblacional del país. Según Gilberto Amador, quien durante 28 años ha trabajado en la empresa privada, la decisión de competir por la silla edilicia de Apopa es para ayudar a la gente en solucionar los problemas que tiene, en falta de aseo, calles en mal estado, falta de agua, desempleo, entre otras dificultades.

Según él, su grupo de trabajo lo ha elegido de manera que puede funcionar y dar soluciones a cada una de las necesidades de los apopenses, cada uno en su área. Dice que no va a despedir a ningún empleado en caso de llegar a la alcaldía de ese municipio del norte del país, el séptimo más grande de El Salvador, sino que por el contrario, tratará de ubicar a cada uno en el puesto donde pueda dar su mejor desempeño.

A a fecha, según él, se ha reunido con empresarios que quieren invertir en el municipio, pero que le han dicho que quieren una administración responsable que les permita tener confianza en llevar desarrollo a la ciudad, trabajo para los apopenses. Entre los proyectos con los que espera comenzar a cambiar el rostro de Apoa, está la construcción de un nuevo mercado, ordenar el comercio informal y apoyar a todos los sectores del municipio, con atención para niños, jóvenes y adultos mayores. Apopa, según él, será el nuevo centro de desarrollo comercial, habitacional e industrial del país, por lo que hay que trabajar para hacerlo más atractivo para la inversión nacional y extranjera.

¿Como llega la oportunidad de convertirse en candidato para correr por la alcaldía del municipio de Apopa en las elecciones del próximo fin de semana?

La decisión de asumir este reto es porque soy originario de Apopa, mi familia es de aquí, mis amigos son de aquí, Apopa me ha dado mucho como persona, y desde hace algunos años comenzamos a hablar con algunos amigos de lo que el municipio necesita, de que en estos momentos no es satisfactoria, y la política es una vía para ayudar y de tratar de ayudar y de realizar cambios en un municipio. No es la primera vez que me habían buscando para ser candidato, pero ahora creo que sí es el momento, ya mis hijos están grandes, hay más tiempo y creo que es el momento para trabajar y cambiar el rumbo de este municipio. Me buscaron otros partidos, pero soy de convicción y por eso quise a ceptar el reto de participar con el partido ARENA. Antes había participado en algunos proyectos con ellos, los había apoyado, conozco a la gente que ha estado trabajando y es por ello que decidí aceptar el reto con ARENA. Me buscó gente de otros partidos, ya que me conocen, pero quise seguir trabajando con un nuevo protecto con ARENA.

¿Cómo está la contienda en Apopa, cree que se puede lograr el triunfo en Apopa, tomando en cuenta los problemas en los que se ha visto involucrada la alcaldía de Apopa en los últimos años, y tomando en cuenta a los candidatos de los otros partidos, por ejemplo a Nuevas Ideas, que según las encuestas va bien en las encuestas. Cree que puede seguir gobernando con la bandera de ARENA?

Las modas electorales, las modas políticas son pasajeras, pero lo que hay que construir es una plataforma de Gobierno municipal que responda a las necesidades de la gente. Conscientes de todas estas cuestiones externas, también evaluamos las fortalezas internas, así es que asumí el reto de un equipo de trabajo, para que por medio de un proyecto de apopenses tratemos de salir adelante y podamos transformar el municipio, volver la dignidad del municipio y hacerlo bien. No son los partidos los que gobiernan, sino que son las personas, y eso es así. Mi familia es de Apopa, tiene un arraigo de más de cien años de vivir aquí, y de esa forma aceptamos el reto con otros amigos, y profesionales. Mi madre fue una mujer emprendedora, mi padre fue maestro y directo del Plan Básico, yo he caminado las calles de Apopa, fue Boy Scout, somo como la familia Amador, de Apopa, pero me he rodeado de muchos profesionales y gemnte capaz, para así sacar adelante el municipio de cara al futuro.

En los retos más fuertes es que se ve el temple, por eso nosotros vamos a dar soluciones a la gente, no nos vamos a meter en discuciones esteriles, no venimos a pelear con nadie, es así que estamos asumiendo el reto.

¿Usted lleva el respaldo del COENA, de la gente de Apopa y de todo el pueblo de Apopa?

Sí, participamos en un proceso de elecciones internas como partido político y me grupo de trabajo es el que ganó, y como planilla fuimos elegidos para participar en las elecciones. Pero no es tanto el apoyo del COENA, sino que lo que queremos es el apoyo de la gente de Apopa. ya que vamos a trabajar por ellos, como apopenses que somos, gente del municipio, que vivimos aquí junto a nuestras familias. Nos vamos a enfocar en la gente.

Los enemigos son los problemas de cada uno de los municipios, los otros partidos políticos son solo adversarios políticos para la contienda. Nuestro proyecto sale con una marca de ARENA golpeada en Apopa, pero hemos venido trabajando desde hace varios meses y ahora la gente cree en nosotros, ya que hemos hecho propuestas concretas, un plan de trabajo que lo hemos dado a conocer desde diciembre pasado. Venimos con una visión empresarial, a dar resultados no a dar excusas, esa ha sido mi trayectoria en este municipio, siempre he estado en favor de la gente, saben de mi trayectoria familias y personas, hemos sido personas de contacto con la gente y venimos con un proyecto que va más allá de lo político ideológico, ya que de lo que se trata es de dar soluciones a todos los apopenses.

¿Usted es apopense 100%, lo conce mucho la gente de las colonias, barrios, cantones?

Sí, bueno, nosotros estamos aquí desde antes que hubiera colonias en Apopa, mi familia, mis abuelos, bisabuelos, todos hemos vivido por la gasolinera Puma, hemos vivido en nuestra propiedad en la avenida Aquilino Chávez, en el casco urbano, por Hilaturas de Centroamérica, hemos estado aquí por muchos años, estamos bien arraigados y la gente nos conoce, estamos a la orden.

¿Cómo seleccionó a su grupo de trabajo, al que lo acompañará en su gestión desde la alcaldía?

Todo lo he hecho basado en mi experiencia personal, profesional, y lo hiciemos tomando en cuenta el entorno de lo que está sucediendo, pasando por un proceso de planificación estratégica, viendo fortalezas y debilidades, viendo la realidad del municipio, y basado en eso fuimos seleccionando a la gente, al equipo de trabajo, no homogéneo, sino que heterogéneo, cada uno con sus fortalezas y habilidades para trabajar cada uno en su área. Profesionales, con liderazgo comunitario, con habilidad comunicacional, cada uno aportando sus fortalezas, y así se tiene un proyecto más fuerte. Varios son profesionales, personas capaces, y otras personas que yo conozco, y así vamos a trabajar en la municipalidad cuando lleguemos a la alcaldía, ya que tenemos que ubicar a los colaboradores en el lugar, en el puesto en que mejor se desempeñe, y donde dé los mejores resultados. Apopa tiene mucho talento en todas las áreas.

¿Entonces está satisfecho con su grupo de trabajo, y además respaldado?

Sí, tenemos un grupo de trabajo con el que se puede llevar muchos beneficios a los habitantes de Apopa. De lo que se trata es de tener un grupo de trabajo fuerte, pero también vamos a echar mano de las personas que ya están en la alcaldía, vamos a orientar sus fortalezas en favor de la gente, no vamos pensando en quitar a nadie, sino que hagan equipo y lleven beneficios al municipio. Sabemos que hay buenos empleados, algunos de ellos no están siendo apoyados, pero en el caso de nosotros vamos a orientar sus capacidades, a buscar sus mejores fortalezas. No venimos, como dicen, con una escoba a barrer. Lo que pasa, a veces, es que la gente no está en el puesto proyecto, la mayoría me conoce, hay gente muy buena, y vamos a trabajar en equipo junto a la gente del municipio.

¿De que se trata el proyecto de deportes que lleva en su agenda de trabajo?

El proyecto se llama 'Apopa Activa', y vamos a ver todos los deportes, no solo fútbol. Vamos a desarrollar todos los deportes, pesas, béisbol, gimnasia, ping pong, levantamiento de pesas, basquetbol, fútbol, en Apopa tenemos mucho talento deportivo, pero para ello vamos a necesitar recuperar y construir nuevas canchas, trabajar en todas las comunicades para buscar ese talento con el que cuenta Apopa. Traemos una academia para preparar y capacitar nuevos entrenadores y árbitros en el municipio y capacitar a los atletas. Para eso habrá necesidad escuelas de fútbol y de todos los deportes, y de unas instalaciones deportivas de buen nivel. Ese trabajó ya comenzó en las colonias, el pasado fin de semana estuvimos con un torneo en Valle del Sol, y así hemos llegados a otros barrios y colonia. Traemos un proyecto integral, ya que el deporte es un cemento social muy grande.

¿Y un proyecto así como tener al Vendaval en la primera división, como es el caso del Santa Tecla y de otros equipos municipales a nivel nacional?

Hemos estado trabajando con la junta directiva del Vendaval, nos conocemos y han hecho mucho por el equipo, que por cierto, dentro de poco tiempo cumplirá 100 años de fundación. En estos momentos el equipo está en la segunda división, y claro que los vamos a apoyar desde la alcaldía, pero también hay que pensar en la cancha, en el estadio 'Joaquín Gutiérrez', que no está en buenas o las mejores condiciones, en todo eso hay que pensar, es un trabajo grande. El proyecto de 'Apopa Activa' lleva incluido hasta un taller para confeccionar los uniformes de los atletas apopenses. El club Vendaval es patrimonio del municipio de Apopa. Juan Chávez, el 'Chinito' Quintanilla, Nacho Cartagena, los 'Clavitos', el 'Cachirulo' López, el 'Bocho' Vásquez, toda esta gente nos puede ayudar más con nuestro proyecto. El presidente del Vendaval es Juan Carlos Espinoza, y él sabe del tema y está trabajando bien con el equipo, tienen una forma muy profesional de trabajo, por eso los vamos a apoyar desde la alcaldía, pero también vamos a apoyar al deporte en las comunidades.

Sabemos que lleva el proyecto de construir un nuevo mercado muncipal, ¿dónde estará, ya hay un terreno, que hay sobr ese proyecto?

Se trata del proyecto 'Apopa Avanza', ahí va el proyecto del mercado nuevo, ya que el actual ya caducó, ya no sirve y es en el mismo espacio donde está el actual mercado donde se va a construir el nuevo, pero utilizando el espacio que hay en este momento para aprovecharlo de la mejor forma. Los vendedores están en un lugar que no es digno, tampoco es digno para los compradores, y es por ello que necesitamos hacer ese mercado nuevo, todo como parte de la modernización del municipio de Apopa. El municipio necesita modernizarse, Apopa merece una mejor calidad de vida. El edificio del actual mercado ya no cumple con ninguna de las condiciones de higiene, seguridad ni condiciones dignas, por eso necesitamos un mercado que ayude a dinamizar la economía de los apopenses que se dedican al comercio. Queremos un mercado competitivo, pero también vamos a apoyar a la gente de los alrededores, los que se dedican al comercio informal, no solo llevamos la construcción del mercado. La idea es que la gente que vende en las cercanías del mercado, tenga mejores condiciones, tanto para ellos como para los compradores, he conocido todos estos proyectos en Europa, Sudamérica, y los podemos aplicar en nuestro municipio. Vamos a implementar mercados móviles, y los vamos a poner más cerca de cada unas de las colonias.

¿Ya hay algo adelantado sobre este mercado, un prestamos, un financiamiento?

Hay instrumentos para hacer estos, hay ciudades en el extranjero con las que nos vamos a hermanar y vamos a buscar apoyo en estas ciudades de Europa, y de Estados Unidos. Nosotros vamos a ir más allá de la caja (ahorros de la alcaldía), vamos a buscar apoyo en el extranjero y nos vamos a apoyar en los apopenses que viven en el extranjero, ya que también queremos inyección para levantar la economía local. Apopa no tiene un problema de economía, de fondos, de ingresos, sino que se trata de problemas de administración, pero se puede trabajar con economías mixtas, con la empresa privada. Hay mucho trabajo por adelante.

¿De que se tratan proyectos como 'Apopa Dorada', 'Apopa Limpia', y de otros que lleva en su plan de trabajo?

Son los ejes de trabajo en los que vamos a trabajar. 'Apopa Dorada' tiene que ver con las personas de la tercera edad, que ya culminaron su vida laboral, ya dieron todo al país y a sus familias, y ahora son ellos los que necesitan. Es por ello que les vamos a dar nuestra ayuda en todos los aspectos. La idea es que la gente tenga condiciones dignas, y también lleva una canasta básica, dentro de eso llevamos el proyecto de 'Sabios Expertos', 'Manos Unidas', la idea es que los conocimientos sean aprovechados por los jóvenes, ya que ellos traen una gran trayectoria de vida y de conocimientos, queremos que los adultos mayores sean respetados y que pasen sus días de la mejor forma, de que sean valorados. También llevamos el proyecto de 'Apopa Nítido', que tiene que ver con la limpieza del municipio, de calles limpias, que tiene que ver con la recolección de basura, de mantenimiento de calles y caminos, de una guardería, de clínica comunal, de un plan de trabajo de recolección de los desechos del municipio, pero bien ejecutado. La limpiza de las calles ya comenzó, hemos recogido toneladas de basura, no con camiones de la alcaldía, sino que son camiones que hemos conseguido con empresarios amigos y es así que hemos llegado a las comunidades, y la gente está contenta con el apoyo que le hemos dado. Apopa estaba inundada de basura. Con eso estamos dando una muestra de que sí se puede ser funcional y se puede trabajar por la gente de Apoya, con pocos recursos y sin haber llegado aún a la alcaldía.

¿Qué le dice la gente cuando llega a las comunicades y le resuelve los problemas?

Este es un proyecto que hemos puesto en las manos de Dios desde el principio, y es por eso que la gente está contenta con el trabajo que traemos desde diciembre pasado. En mi caso no estoy compitiendo con otras personas, con otros candidatos, sino con trabajar en favor de las personas, y por eso es que la gente nos está dando su apoyo, luego que llegamos a trabajar y pocos querían saber de las gestiones que se han tenido en la alcaldía. la respuesta y la alegría de la gente es la mejor forma de saber de que hemos sabido llegar a todos lados y a dar una muestra de los planes de trabajo que echaremos adelante.

Leí que usted también habla de un proyecto que llegará al municipio de Apopa, y que va a significar trabajo para la gente de ese sector del país, ¿de qué se trata?

Es gente de empresas, gente que quiere invertir en la zona, pero que necesita de una administración responsable desde la alcaldía. Son proyectos comerciales, habitacionales, nuevas fuentes de empleo que van a venir para la gente de Apopa, y vamos a trabajar para que los trabajos se queden para los apopenses. Apopa está en una posición privilegiada, bien conectada y con diferentes vías terrestres, y es por eso que la empresa privada quiere venir a invertir al municipio, los emprendedores quieren venir, y también empresas de todo tipo. Hablamos de $800 y de $1,200 millones de dólares, porque Apopa va a ser el nuevo epicentro económico, no solo de la zona norte del país, sino de El Salvador. Queremos nuesva inversiones que generen desarrollo.

¿Hay otros proyectos como la nueva Plaza Mundo de Apopa, vienen otros proyectos para el municipio?

No viene de algo que haya formulado, sino de inversiones grandes que están viendo al municipio de Apopa como un punto de desarrollo. Son empresarios grandes que están proyectando inversiones grandes en el municipio. Son ellos los que están apostando y que quieren un Gobierno municipal que los apoye, ya hablaron conmigo, ya me reuní con ellos. Queremos inversión, pero también empresarios responsables con el medio ambiente del municipio, queremos mantener los pulmones que aún le quedan al municipio de Apopa. Las inversiones son de distinta naturaleza, del rubro salud, educación, habitacional y comercial. Apopa ya necesita un plantel universitario y politécnico. Nosotros también proyectamos la creación de nuevos centros de salud, clínicas comunales en los cuatro distritos del municipio, y otros beneficios. También queremos crear un instituto tecnológico que entre otras cosas forme jóvenes en el sector naviero, que es en el que he trabajado por muchos años y lo conozco.

¿Qué tan grande es Apopa?

Es el séptimo municipio más grande del país, y según el último censo poblacional, que es del 2007, se decía que tiene una densidad poblacional de 131 mil habitantes, pero por la dinámica que hemos visto en los últimos años, estamos hablando de un cuarto de millón de habitantes en el lugar. Son cuatro barrios, ocho cantones, sus caseríos, es un municipio grande, complejo, con sus colonias y todo. Ha crecido mucho, tiene un complejidad urbana muy grande.

¿Cuál es su llamado para los habitantes de Apopa y para el día de las elecciones?

Estamos agradecidos con Dios y con los habitantes de Apopa, que nos han recibido muy bien en la muestra de lo que sería nuestra gestión y que nos han abierto sus puertas y sus corazones para poder entablar una plática y una relación con ellos. Lo que les puedo decir, es que el día de las elecciones salgan a votar, que no se queden en casa, que cumplamos con la responsabilidad civica y como habitantes del municipio, les pido que no permitamos que otras personas decidan por nosotros, por los apopenses de corazón, y que voten por Gilberto Amador, que es un apopense que quiere que el municipio de un salto positivo al futuro. Vamos en la papeleta rosada, ahí está mi rostro para que voten por mi persona. No dejemos el destino de nosotros y de nuestras familias en las manos de otras personas, saben que soy originario de Apopa, un hombre de trabajo, de familia y una persona de bien.

¿Quién es Gilberto Amador?

Es ingeniero en electrónica y también tiene una maestría en administración de empresas y un post grado en finanzas. Ha trabajado durante 28 años en la empresa privada, fue gerente de desarrollo de la empresa Maersk Line, en el sector naviero. También trabajó en la empresa AVX, en el sector del bulevard del Ejército. Es casado y tiene tres hijos. Nunca había competido por un cargo político.