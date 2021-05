Girarán orden de captura contra Norman Quijano

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador girará en las próximas horas la orden de captura contra el exdiputado de la Asamblea Legisltiva Norman Quijano, acusado por la Fiscalía por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Según la resolución de la jueza, el proceso pasó a instrucción por los dos delitos señalados. Sin embargo, solamente por el delito de fraude electoral se ordenará la detención contra el exlegislador.

"La jueza resolvió instrucción con detención contra Quijano por el delito de fraude electoral, en virtud de que los elementos aportados por la representación fiscal han acreditado la participación del imputado en el delito por haber entregado dinero a miembros de pandillas para obtener beneficios electorales en la campaña presidencial del 2014", aseguró el auxiliar fiscal Arturo Cruz.

Lisandro Quintanilla, abogado defensor del excandidato a la presidencia por el partido ARENA, dijo que interpondrán un recurso de apelación para que un Tribunal de Segunda Instancia pueda hacer una revaloración de los hechos y revoque la decisión de la jueza.

Quintanilla argumentó que Quijano goza de inmunidad por el fuero luego de que resultara electo como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en las más recientes elecciones.

"Hay dos excepciones que planteamos relativos a ala inmunidad que como diputado del Parlamento Centroamericano él posee y hay toda una discusión sobre eso a nivel de Cámara, incluso a nivel de Sala de lo Penal", dijo.

El fiscal del caso respondió a los argumentos de la defensa y señaló que Quijano no está en función de su cargo y por ese motivo no goza del fuero a pesar de ser electo como diputado. "La salida del país horas antes de que terminara su mandato da una impresión de que no quiere someterse al proceso", dijo. El juzgado inició ayer por la tarde los oficios para ordenar la orden de captura contra Quijano