Glasswing capta $675 mil en gala benéfica en EUA

Glasswing International recaudó $675,000 el jueves en la noche, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, durante la realización de su Cuarta Gala Benéfica Anual. La cifra es un récord histórico para la organización dedicada a llevar educación de calidad y espacios seguros a la niñez y la adolescencia de Centroamérica.



“En nuestro trabajo, vemos niños que enfrentan desafíos a diario, algunos parecen imposibles de superar. Vemos cómo el potencial de estos jóvenes se ve obstaculizado por factores externos como la violencia y la falta de oportunidades; sin embargo, también vemos que, cuando los niños tienen acceso a educación de calidad, espacios seguros, mentoría y una comunidad que cree en ellos, podemos descubrir su potencial y realmente transformar sus vidas”, manifestó la cofundadora de Glasswing International, Celina de Sola, de acuerdo con un comunicado oficial.

Desde su creación, en 2007, Glasswing International ha impactado la vida de más de 850,000 personas en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, empoderándolas para abordar las causas de pobreza y violencia en sus comunidades, a través de programas de educación y salud.

Durante la ceremonia, Ana, estudiante guatemalteca de las escuelas comunitarias de Glasswing International que se ven beneficiadas con estos fondos, habló sobre su experiencia y contó cómo cambió su futuro con el apoyo de las iniciativas que impulsa la organización internacional; ahora ella es una microempresaria.

“En nuestro trabajo, vemos niños que enfrentan desafíos a diario, algunos parecen imposibles de superar. Vemos cómo el potencial de estos jóvenes se ve obstaculizado por factores externos como la violencia y la falta de oportunidades”.

Celina de Sola, cofundadora de Glasswing International

“A través del programa LEAD (Liderazgo, Emprendimiento y Desarrollo, por sus siglas en inglés) aprendí cómo dirigir mi propio negocio y cómo hacer un presupuesto. Ahora sé cuánto debería ganar según lo que produzco.



Ya no soy tímida, ya no soy insegura, ya no tengo miedo de buscar oportunidades”, expresó Ana, según recoge el comunicado.



Durante la actividad también fue rendido un homenaje a la directora ejecutiva de Citi Latinoamérica, Jane Fraser, por el notable trabajo tanto de la institución financiera como de la Fundación Citi que impulsa la iniciativa Pathways to Progress en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.



Fraser anunció, por su parte, la donación de $1 millón para continuar con los programas de Glasswing International.

A la gala asistieron más de 300 líderes empresariales, líderes sociales y diplomáticos, quienes fueron recibidos por De Sola y su hermano, Diego de Sola.



Entre más de 20,000 solicitantes de 191 países, Celina de Sola fue seleccionada hace pocos días por la Fundación Obama –junto a otras 19 personas– para participar en la promoción inaugural 2018 de esta fundación, por considerar que está generando cambios en grandes problemas mundiales.