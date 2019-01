Glenda Umaña, moderadora II Debate Presidencial: “Entiendo que hay un desencanto con la política”

La periodista costarricense Glenda Umaña moderará este domingo el II Debate Presidencial, el cual se convertirá en el sexto de su carrera periodística. La comunicadora ha tenido un largo recorrido por la cadena de noticias CNN en Español, para la que trabajó en periodismo internacional. Sin embargo, dice, lo que más le ha permitido empaparse de la actualidad política de El Salvador es el haber podido sostener conversaciones con personas comunes, las cuales le han dado insumos para el cuestionario de preguntas. Para Umaña, que no participe uno de los candidatos todavía no es un hecho ya que tiene "la esperanza" de que aproveche el espacio que significa el debate.

A partir de su experiencia, ¿cuál es el panorama que se vislumbra para el debate de este domingo?

Este es el sexto debate que tengo la oportunidad de realizar a nivel internacional, tres con CNN en Español, dos en Costa Rica y ahora esta oportunidad en El Salvador. Creo que esta es una oportunidad muy importante para que la población tenga más herramientas que le ayuden tomar una decisión a la hora de emitir su voto, tomando en cuenta de que hay tantas personas indecisas o también indiferentes, algo que uno también entiende porque hay un desencanto con la política con tantas situaciones que han ocurrido, no solo en El Salvador. En este momento se habla de 18 presidentes o vicepresidentes que han sido detenidos o perseguidos en algún momento por corrupción a nivel global, entonces claro que va a haber un desencanto, pero esta es una nueva oportunidad, porque se trata de cuatro personas honorables que aman su país, que están tratando de dar lo mejor y que creo que es un esfuerzo conjunto que deben hacer los salvadoreños. Nosotros, desde lo que nos toca, vamos a ofrecer esta opción libre de tendencias, imparcial, de una forma honesta, transparente, responsable.

¿Cuánto conocimiento tiene de la realidad política de El Salvador, tomando en cuenta que a veces se alega un desconocimiento por ser alguien externo?

Yo lo veo desde dos ángulos. Uno es que he sido periodista internacional, entonces me ha tocado vivir diferentes momentos de Latinoamérica. El estar moderando el debate ha requerido de una especialización o enfoque especial hacia El Salvador en los últimos meses. Desde el momento que me piden conducir un foro presidencial yo me pongo a estudiar. Obviamente es un desafío, porque al mismo tiempo uno tiene otras obligaciones, pero escuchar entrevistas, escuchar analistas, leer artículos, pero más que todo es hablar con la gente, qué piensa el ciudadano común y corriente. También he tenido la oportunidad de reunirme con expertos, algo que me ha encantado, que nos dan su óptica. Yo soy una persona que tampoco me creo todo lo que me dicen, sino que lo analizo, me lo guardo, pero todo dice, todo suma, pero de lo que más aprendo es de lo que dice la gente común y corriente.

¿Cómo se ve a nivel internacional la campaña presidencial que se vive en El Salvador?

El Salvador es un país que ha estado impactado por los casos de corrupción a nivel de gobierno, por expresidentes, eso llama la atención internacionalmente. El problema de la violencia también llama la atención, la delincuencia, las maras son vistas con bastante preocupación, y obviamente el desafío que tiene El Salvador este año con la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar con el TPS, y eso significaría un retorno de aproximadamente 300,000 personas. Obviamente esto no va a pasar. Se dice que deportar desde Estados Unidos a cada persona cuesta como $10,000, pero sí, obviamente, habrá un retorno de bastantes personas y el qué va a pasar con ellas es un desafío, cada uno con su especialización, cada una hablando inglés, pero cómo se puede aprovechar también esto y cómo no aumentar el desempleo, sino más bien aprovechar esa fuerza laboral.

Junto a estos temas, ¿qué otros estarán en el cuestionario?

Educación, economía, seguridad, que son de los temas más importantes para los salvadoreños. Todos los temas que vamos a tratar en el poco tiempo que tenemos están basados en las preocupaciones de los salvadoreños. Acá lo importante a resaltar es que los protagonistas son los candidatos. Uno como moderador es una herramienta y mi función es conducir de la manera más clara posible, sencilla, con preguntas cortas. No se trata de reflejar cuánto sabe uno, sino hacer la pregunta o la repregunta si es necesario.

Para usted como moderadora, ¿qué significa la posible ausencia del candidato de GANA, Nayib Bukele?

Yo tengo la esperanza de que estará. Desde hace un mes que estuve acá y que se decía que no iba a estar en el otro debate, yo decía: "Al de nosotros sí va". Yo haría un llamado a él y su campaña a que participen, porque de los cinco debates en los que he estado, sería la primera vez que hay un candidato ausente. Incluso en el primero que hice, en Chile, se decía que Michelle Bachelet no iba a ir porque su campaña le recomendaba no hacerlo. Al final fue porque ella sentía que había una obligación de su parte, que se había hecho un esfuerzo grande y hoy que son 125 estaciones de radio y 11 de televisión, el candidato debe saber que es un compromiso con la población. Yo tengo la esperanza. La invitación está hecha, la rifa se hizo, él ya tiene su lugar reservado y además tenemos la confirmación que estará en la carta de compromiso.

¿Lo sentiría como una falta de respeto?

Esto no tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con los salvadoreños. Uno nada más es una herramienta. Yo simplemente le pido a Dios que me ilumine para poder conducir lo mejor que pueda, porque para mí es un honor y me emociona. Lo que sí pido es que todo salga lo mejor posible, lo más balanceado (posible), que los tiempos los logremos respetar lo mejor que se pueda. La ventaja es que esto no ha salido de la nada, porque ya se lleva meses organizándolo y conozco bastante a Willie Lora (el productor) porque he trabajado mucho con él. Yo me siento muy confiada y tranquila.