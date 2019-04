Gobernador de California critica posturas de Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó las posturas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene respecto a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Newson se refirió al tema durante una visita que hizo ayer a Panchimalco, en donde sostuvo un encuentro para hablar sobre derechos humanos.

"Él debería venir, no sé si él tiene el coraje de averiguar la verdad. Él o está mintiendo a las personas sobre lo que está pasando o está negándose a enfrentar los hechos. No es un líder con ninguna de las dos circunstancias y creo que él tiene una obligación en nombre de los estadounidenses de buscar primero entender que ser entendido, y eso no es lo que actualmente está pasando con esta administración", dijo el gobernador de California.

El funcionario estadounidense se encuentra en territorio salvadoreño desde el domingo pasado y dijo que decidió venir al país porque solamente así puede entender integralmente las razones por las que cientos de personas migran hacia Estados Unidos.

"Lo que pasa al lado nuestro de la frontera es una parte de la historia, pero la historia comienza aquí", expresó.

De igual forma, se refirió a las amenazas de recorte de ayuda económica hacia El Salvador que ha hecho Trump en constantes ocasiones.

En ese sentido, consideró que sería un error por parte del presidente de Estados Unidos cortar los compromisos porque son evidentes las mejoras que la ayuda estadounidense han hecho en el país.

"El mensaje que está enviando es que se está rindiendo, el mensaje que está mandando es de un estado fallido y ese no es el caso, él no se debería de dar por vencido porque no es una nación fallida", dijo Newson, quien recibió el reconocimiento de "noble amigo" de Panchimalco.