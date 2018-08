Gobierno y China Popular formalizaron relaciones diplomáticas en tres meses

El ministro de Relaciones Exteriores del país, Carlos Castaneda, compareció ayer por la tarde a la comisión política de la Asamblea Legislativa para responder una serie de dudas sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular de China y la ruptura abrupta con China (Taiwán). La mayoría de cuestionamientos vinieron por más de tres horas de los diputados de ARENA. Una de esas preguntas fue en qué momento decidieron romper relaciones con Taiwán e irse con República Popular.

El funcionario aseguró que en mayo pasado el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, le envió una carta al presidente de República Popular de China expresándole su voluntad de establecer relaciones diplomáticas con ese país, y el 20 de agosto se materializó el acuerdo, el cual fue firmado un día después. Según las palabras de Castaneda, solo se maduró una decisión que se había pensado desde hacía mucho tiempo.

El diputado de ARENA Donato Vaquerano recordó que pronto serán las elecciones, y "tienen lógica" las acusaciones de los funcionarios de Taiwán que aseguraron que el gobierno del FMLN pidió dinero para financiar la campaña electoral.

Respecto de por qué las negociaciones se realizaron en secreto, el canciller alegó que la confidencialidad con la que se maneja este tipo de acuerdos es similar a las negociaciones que se efectúan a escala nacional o local. Alegó que de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las negociaciones diplomáticas o los documentos de estos acuerdos tienen carácter reservado.

Sin embargo, el diputado de ARENA René Portillo Cuadra le dijo que el artículo 19 de la LAIP, en el inciso c, pone como causa de reserva solo el caso de que exista menoscabo de las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país, pero esto se contradecía con sus argumentos respecto de que las relaciones diplomáticas con China Continental favorecerán al país. "Si dice que las favorece, no puede ser reservada... Entonces, ¿por qué no se dio a conocer oportunamente?", cuestionó.

Según el canciller, dicho acuerdo permitirá potenciar el comercio, la inversión, infraestructura e identificar cooperación científica.

El diputado de GANA Guadalupe Vásquez también le preguntó si el acuerdo con China podría derivar en que El Salvador se convierta en suelo de una estrategia militar. El canciller respondió que la Asamblea avala la llegada de buques, y negó algún asomo de militarización.