“Gobierno abandonó a salvadoreños con el TPS”: Interiano

El presidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Mauricio Interiano, calificó de exitosa la gira realizada a Estados Unidos en compañía de los tres aspirantes a la candidatura presidencial: Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson, con la finalidad de cabildear por una alternativa migratoria para más de 190,000 salvadoreños que se quedarán sin Estatutos de Protección Temporal (TPS, en inglés) en septiembre de 2019.

De acuerdo con Interiano, tras la visita tienen “claro cuál es la estrategia y el plan a seguir, porque el viaje “les dio una claridad de qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos hacer”. El presidente del COENA aseguró que con esta visita “tienen las puertas abiertas para continuar con el cabildeo”.

La estrategia que se visualiza, según lo expresado por Interiano, es seguir visitando el Congreso, hablar con la administración Trump, hablar con organizaciones proinmigrantes, hablar con la empresa privada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, porque “pueden ser voceros importantes para apoyar a la comunidad salvadoreña. Si se quiere resolver este problema tiene que haber una estrategia integral”.

Incluso, Interiano agregó que en las próximas semanas realizarán otro viaje para darle seguimiento a las acciones que han iniciado con las distintas organizaciones con las que sostuvieron encuentros para abordar el tema del TPS.

“Algo que fue muy bien visto es el hecho de que fueron los tres precandidatos presidenciales... ese es el mensaje que queremos dar, podrá haber interna, pero cuando son temas de país vamos a actuar todos juntos”.

Mauricio Interiano,presidente del COENA

El presidente de ARENA dijo que hay un sentimiento generalizado en los salvadoreños en Estados Unidos sobre que no tienen apoyo del Gobierno de El Salvador. “Primero, claramente hay un alto nivel de incertidumbre en la población salvadoreña. Segundo hay un sentimiento de abandono por parte de los salvadoreños. El comentario que nos hicieron fue ‘miren qué bueno que han venido ustedes porque no sentimos ningún apoyo de parte del Gobierno’. Ellos no lo han visto, por lo menos. No han tenido una representación de la embajada de El Salvador en Washington, y sí expresaron mucho la necesidad, la importancia de tener ese apoyo”, dijo Interiano.

“Incoherencias del GOES”

Otro de los aspectos que señaló Interiano es que el Gobierno ha fallado en dos cosas en el manejo del TPS: incoherencia en los mensajes que el partido de gobierno envía hacia Estados Unidos, y la otra es la falta de credibilidad.

“El FMLN está celebrando a Schafik Hándal con una nota de ‘yankees go home’, cuando ya la misma embajadora había expresado lo que eso daña; y nosotros allá queriendo tener un acercamiento y fortalecer las relaciones, y sale la noticia de que el partido oficialista está haciendo ese rechazo. No han tenido coherencia y eso afecta mucho”, dijo Interiano.

Otro de los retos que el presidente de ARENA considera importante comenzar a cambiar es la falta de credibilidad que la administración Trump, según él, tiene hacia la administración de Sánchez Cerén.

“A Estados Unidos le interesa ayudarle a El Salvador para que los salvadoreños puedan salir adelante aquí, lo ha dicho la embajadora; pero el Gobierno no ha tenido credibilidad en sus propuestas, entonces el Gobierno de Estados Unidos ya no se la cree, que el gobierno del FMLN va a poder resolver los problemas del país, y eso es lo que nosotros tenemos que construir. Si queremos que nos ayude el Gobierno de Estados Unidos tenemos que reconstruir esa credibilidad”, agregó Interiano.

Unidad

Interiano asegura que funcionarios estadounidenses y compatriotas vieron de forma positiva que los tres aspirantes a la candidatura viajaron para cabildear alternativa migratoria para salvadoreños.