Gobierno acuerda con UE dar un buen uso a cooperación

Que se garantice que los recursos que brinda la cooperación internacional en calidad de préstamos o de donaciones no se destinen a gastos discrecionales pidió la Unión Europea y el Gobierno de El Salvador (GOES) se comprometió a realizar las reformas legales que se requieran.

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y la directora para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, Jolita Butkeviciene, firmaron un acuerdo con el que se busca haya mayor transparencia y buen manejo de los gastos reservados y del presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Específicamente los objetivos que tiene que lograr el GOES son: "Que las partidas presupuestarias que reciben préstamos o contribuciones no reembolsables de la cooperación internacional no puedan ser disminuidos para poder aumentar las partidas correspondientes a Inteligencia del Estado - Gastos Reservados; y que ningún fondo proveniente de la cooperación internacional se pueda transferir para Inteligencia del Estado - Gastos Reservados".

El presidente de la república, Nayib Bukele, recordó que ya hay antecedentes en el país que demuestran mal uso de fondos de la cooperación internacional, entre estos la transferencia de dinero dado por la Unión Europea a la partida de gastos reservados durante la presidencia de Mauricio Funes.

"Tenemos dos compromisos, un compromiso con la población salvadoreña en ser transparentes de eliminar la partida de gastos reservados de la Presidencia que ya no va a existir, pero siempre va a existir por supuesto una partida para el Organismo de Inteligencia del Estado", dijo Bukele.

Añadió que se instalarán tres tipos de auditorías a los gastos que haga el OIE; sin embargo, no dio más detalles al respecto.

Por su parte, la representante de la UE se refirió a la importancia de evitar "despilfarro y posibles actos de corrupción".

"La buena gestión de las finanzas públicas es esencial para mantener el equilibrio fiscal, la asignación eficiente de los recursos públicos y para que de esta manera se entreguen a la ciudadanía servicios públicos de calidad", dijo Butkeviciene.