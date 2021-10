Gobierno acumula deuda del FODES por más de $205 millones desde mayo

El manejo gubernamental con respecto al Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), que incluye impagos y reducciones, tendrá un impacto negativo en la ejecución de proyectos locales, a criterio de varios alcaldes de oposición.

Tras casi un año sin que el fondo se pague mensualmente, como corresponde por ley, las alcaldías recibieron, en dos partes, la mayoría del dinero que el Gobierno les adeudaba (desde junio 2020 hasta abril 2021). Primero les pagó $153 millones y luego $100 millones. Sin embargo, esto no liberaba a Hacienda del pago mensual de mayo hasta septiembre de este año.

Desde que hubo cambio de administración en las alcaldías, en mayo, donde la mayoría de gobiernos municipales son de Nuevas Ideas, el Ministerio de Hacienda no ha realizado ninguna transferencia periódica. Según información del "casi extinto" Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), en promedio, $41 millones era la suma de FODES entregado a las 262 alcaldías, de forma mensual. Con base en este dato, el Gobierno adeuda, hasta septiembre, $205 millones a las comunas.

"De mayo a esta fecha no nos ha llegado nada. No han dicho cuándo llegará esa otra parte, como esto (lo que depositaron recientemente) es de los $100 millones que aprobaron", cuestiona Loren Argueta, alcalde de Cacaopera por ARENA.

Muchas de las deudas de las alcaldías establecen como compromiso de pago el FODES. Varios municipios, luego del impago, tenían proveedores sin pagar y deudas atrasadas con bancos, como lo evidenciaron varios reportes de LA PRENSA GRÁFICA. Estas fueron saldadas, en su mayoría, con lo que Hacienda depositó de la deuda del año pasado y principios de 2021. Sin embargo, para nuevos proyectos, los alcaldes no han recibido nada.

La Ley FODES establece que este fondo se obtiene calculando el 10% de los ingresos corrientes del Estado. Y aunque el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya asegura que la recaudación del país ha superado las proyecciones, se ha separado, por completo, del compromiso de entregar este porcentaje a los municipios. Se desconoce en qué ha invertido el Gobierno ese 10% que le corresponde a las alcaldías.

Reducción FODES

A los alcaldes, además, les preocupa el resto de movimientos, en cuanto a municipalismo, propuestos por el Gobierno y avalados por la Asamblea Legislativa. En abril, Zelaya presentó una petición para reducir el porcentaje del FODES a un 6%. A los expertos esto les pareció alarmante. Sin embargo, el expediente fue resguardado por el Legislativo y nunca se discutió. Hace dos semanas, Zelaya regresó con una nueva propuesta: esta vez busca una reducción hasta el 1.5 %. La comisión de Hacienda ya estudió la propuesta y dictaminó favorable.

Además, acordaron eliminar el ISDEM, encargado de distribuir el FODES, así como crear la Dirección de Obras Municipales (DOM). Todos estos movimientos bruscos, según varios alcaldes, representan un retroceso en materia de autonomía de los municipios. La mayor preocupación es que la baja recaudación municipal les impedirá ejecutar proyectos que, solo se sostenían con el FODES.

"La reparación de calles y otros proyectos, prácticamente, ya no la podemos hacer nosotros, porque con la recaudación de impuestos de tasas municipales es poco lo que se recoge en el municipio, todos los programas eran subsidiados con el fondo FODES. Nos quedamos cortos, con el recorte del 1.5 %, eso no alcanza para nada, no alcanza ni para pagar planilla, mucho menos para hacer algún otro proyecto. Solo lo de recolección de desechos sólidos es un programa bien caro, que si uno no está solvente con MIDES, no lo dejan entrar", asegura Carlos Milla, alcalde de Tacuba por el PCN.

"Esa (reducción) generará una pérdida de crecimiento y desarrollo en las comunidades. Nuestras comunidades recibían al menos un proyecto al año, ahora no recibirán nada. El beneficio lo pierde la comunidad. Yo en lo personal, no pierdo nada. Únicamente que me veré como un alcalde que no hace obras", explicó el alcalde Hugo Flores de Santa Rosa Guachipilín, por el partido ARENA.

Además, los mismos diputados de Nuevas Ideas expresaron que han recibido preguntas de alcaldes de su partido sobre los nuevos cambios.