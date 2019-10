Gobierno alista pipas, motobombas y 60 mil botellas con agua

Con pipas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), motobombas del Cuerpo de Bomberos y el reparto de 60,000 botellas con agua, el Gobierno busca garantizar el acceso al líquido durante los próximos cuatro días, mientras realiza obras de mantenimiento en los sistemas de abastecimiento Las Pavas (río Lempa) y Zona Norte.

El Gobierno lanzó ayer su plan contingencial por la suspensión del suministro de agua para toda el área metropolitana de San Salvador —programada para el próximo fin de semana, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo— y destacó que, como parte de ese plan, la Junta de Gobernadores ha tomado la decisión de no cobrar por el servicio que no será prestado.

"Como este es un proyecto complejo, porque lo que vamos a hacer es instalar los equipos de bombeo, motores y bombas, los lugares como las Altavistas, Soyapango, San Bartolo, que damos un servicio deficiente, no les vamos a hacer ningún cobro hasta que les normalicemos el servicio. ¿Qué significa eso? Que ellos no van a pagar de aquí en adelante, hasta que terminemos el proyecto de Las Pavas. Y esto es un acuerdo de la Junta de Gobernadores, no es algo que nos hemos sacado de la manga", declaró el presidente de ANDA, Fréderick Benítez.

Los trabajos afectarán a la población de más de 10 municipios del gran San salvador. Solo los que son abastecidos con el sistema Zona Norte es una batería de pozos que comprende desde San Juan Opico y alimenta hasta Santa Tecla, colonias Escalón, San Benito, Miralvalle y Miramonte.

Horario. Las obras de ANDA tendrán lugar desde las 6am del sábado hasta las 6pm del domingo.

En un esfuerzo articulado desde varias instituciones gubernamentales, como parte del plan contingencial, la Fuerza Armada y voluntarios del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) repartirán 60 mil botellas con agua y el Cuerpo de Bomberos pondrá a disposición sus motobombas en los hidrantes cercanos a las zonas que se verán afectadas sin el suministro de agua para que la población se acerque a llenar sus depósitos.

La Fuerza Armada también desplegará pick ups para llegar hasta las zonas más lejanas, como el municipio de San José Villanueva, en La Libertad, o como en las Altavistas, en Ilopango, y en Soypango, que son lugares donde para poder brindarles el servicio el agua debe ser bombeada de manera que pueda recorrer unos 65 kilómetros.

"Por los cuernos"

"Este tema del agua es complejo, no atendido por décadas. Hemos tenido una institución rectora del agua con mucha corrupción, con muchos retrasos, con muchos recursos que han ido a parar a bolsas particulares, con mucha discrecionalidad sobre cómo se han hecho las cosas y sobre cómo se han gastado los recursos, pero eso se acabó", expresó la comisionada presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.

La funcionaria trajo a cuenta que si bien fue el gobierno anterior mantuvo "secuestradas las factibilidades de agua" en un afán por conseguir que le fueran aprobados los fondos para ejecutar el proyecto de modernización en Las Pavas, cuando se llegó la hora de iniciar los trabajos no había un ente ejecutor ni uno fiscalizador, entonces hoy toca agarrar este tema "por los cuernos".

En ese mismo sentido, opinó el ministro de Gobernación, Mario Durán, quien criticó a los detractores del Gobierno que lo han acusado de improvisar: "La preguntada, mal intencionada, que están haciendo nuestros detractores es: ¿Por qué ahora?, pero la pregunta debería ser: ¿Por qué no se hizo antes?", expresó.

El plan también incluye la rehabilitación de 48 pozos de ANDA que estaban abandonados. Ya fueron rehabilitados 25.